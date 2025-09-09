Cómo mirar Serbia vs Inglaterra -TV -Channel, detalles de la transmisión en vivo y hora de patadas

Inglaterra reanuda su campaña de clasificación de la Copa Mundial contra Serbia en Belgrado el martes por la noche.

Rajko Mitic Stadium está organizando la calificación de la Copa Mundial de Inglaterra contra Serbia. (Imagen: 2023 UEFA)

Inglaterra intentará hacer cinco victorias de cinco en su campaña de clasificación de la Copa Mundial 2026 cuando compitan contra Serbia el martes por la noche en su accesorio más difícil.

El Drie Leeuwen registró una cómoda victoria por 2-0 sobre Andorra el sábado. El equipo de Thomas Tuchel estaba lejos de ser lo mejor posible, pero lograron mantenerse al día con su récord del 100 por ciento.

Serbia es el siguiente mejor equipo del grupo de Inglaterra, con los hombres de Dragan Stojkovic cinco puntos atrás con un juego a mano. La victoria para los tres Leones detendría un pie en la Copa del Mundo del próximo verano con tres juegos más.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Mira más cerca como puedes ver la colisión de esta noche;

¿Cuándo es Serbia versus Inglaterra?

La competencia comienza a las 7.45 pm el martes 9 de septiembre en el estadio Rajko Mitic.

¿Es Serbia versus Inglaterra en la televisión?

Sí, como es el caso con cada juego en Inglaterra en el Reino Unido, la colisión se muestra en vivo en ITV. La cobertura comienza a partir de las 7 p.m. en ITV1 y será gratuito, siempre que tenga una licencia de TV válida.

Los fanáticos también pueden transmitir el juego en vivo en Serbia en ITVX sin costos adicionales.

¿Puedo ver Serbia contra Inglaterra en el extranjero?

Los fanáticos en los Estados Unidos pueden ver Inglaterra vs Serbia en Fox Sports 2 o a través de una aplicación gratuita de Fox Sports, aunque se requiere una suscripción para la cobertura en vivo. En Australia, Stan Sport tiene los derechos, mientras que en India el juego se muestra en Sonyliv.

Dazn ahora tiene los derechos de transmisión en Canadá. Para aquellos de vacaciones en Europa, Dazn también mostrará la competencia en Alemania, mientras que en Portugal hay disponible en Sport TV 2.

¿Dónde puedo mirar los aspectos más destacados de Serbia vs England?

Los aspectos más destacados del juego están disponibles para ver en el canal oficial de YouTube de Inglaterra poco después de tiempo completo.

