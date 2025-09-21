Cómo mirar Man City vs Arsenal – TV -Channel, Stream y Kick Time

Arsenal -Gastheer Manchester City en la Premier League el domingo por la tarde y aquí está toda la información importante que necesitas saber para el juego

Manchester City visitará el Arsenal el domingo por la tarde (Imagen: Catherine Ivill/Getty Images)

Este domingo, el Arsenal dará la bienvenida al Manchester City de la Premier League al Estadio Emirates, en una competencia que tiene implicaciones importantes para ambos equipos.

El equipo de Pep Guardiola comenzó la temporada arriba y abajo. Han colocado dos victorias y dos derrotas a la mitad de la mesa, al lado de equipos como Sunderland, Crystal Palace y Newcastle.

Por otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta está en segundo lugar, una posición bien conocida para los Gunners, después de lograr tres victorias y el sufrimiento de una pérdida, por lo que los han traído a una distancia sorprendente del Liverpool gerencial.

Los dos rivales han tenido innumerables colisiones a lo largo de los años, por las cuales la ciudad a menudo pone a Arsenaal en el título de la cima. Este año, sin embargo, Arteta está actualmente cinco lugares sobre Guardiola, pero vería una victoria para la ciudad en puntos con los Gunners.

Ambos equipos están llenos de confianza después de cómodas victorias de 2-0 en la Liga de Campeones, mientras que la ciudad Napoli derrotó el jueves a Kevin de Bruyne en el estadio Etihad durante el partido de conservación en el hogar.

Ahora todos los ojos estarán dirigidos al próximo enfrentamiento de la Premier League, y Manchester Evening News Tiene todos los detalles que necesita para coordinar en este partido esperado el domingo por la tarde.

¿Cuándo comienza el Arsenal vs Man City?

El partido del Arsenal vs. Manchester City está programado para el domingo 21 de septiembre de 2025 y comienza a las 4.30 p.m. La competencia se llevará a cabo en el país de origen del Arsenal, el Emirates Stadium en North Londs.

¿Dónde puedo mirar el Arsenal vs Man City?

La larga competencia esperada se transmitirá en vivo en Sky Sports en el Reino Unido, con cobertura en dos canales: Sky Sports Principal Event y Premier League.

Ahora la televisión también ofrece transmisión en vivo del juego en su plataforma y un pase de día por £ 14.99 ofrece clientes. Se pueden acceder a los aspectos más destacados del Arsenal vs City Match en el canal de YouTube de Sky Sports Premier League.

El partido del día de la BBC One contendrá los mejores momentos del juego, junto con otros partidos de la Premier League del fin de semana, a partir de las 10.30 pm del domingo por la noche.

¿Cuáles son las noticias del equipo para Arsenal vs Man City?

Hay mucha conducción en esta lucha de la Premier League (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

City pudo ver el regreso de John Stones al equipo, que entrenó sobre Napoli para su triunfo por 2-0, pero no hizo el equipo. Rodri se sumergió al principio de la competencia de Napoli sin heridos, lo que indica que debería estar listo para el viaje al Arsenal.

Rayan Cherki y Omar Marmoush están excluidos, junto con el mediocampista Mateo Kovacic, que permanece fuera de juego después de una operación del talón.

Por otro lado, el Arsenal está esperando actualizaciones sobre la aptitud de Bukayo Saka, Ben White y el Capitán Martin Odegaard, todos los cuales fueron los ganadores de la Liga de Campeones a mitad de semana. No se puede ver a Saka en el equipo de la jornada desde el sufrimiento de una lesión en los isquiotibiales durante el partido de Leeds United.

Gabriel Jesús y Kai Havertz todavía están siendo dejados de lado para los Gunners, pero William Saliba puede tener la oportunidad de reclamar su posición inicial de la Mosquera critica después de reparar un problema de tobillo que había surgido contra el Liverpool a principios de esta temporada.