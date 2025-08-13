Cómo mirar el Manchester United vs Arsenal con descuento de Sky Sports TV

La colisión de la Premier League entre Man United y Arsenal se muestra en vivo en Sky Sports.

Un camarógrafo de televisión películas en las afueras de Old Trafford.

Manchester United finalmente lleva su campaña 2025/26 de la Premier League cuando contratan al Arsenal en Old Trafford el domingo por la tarde.

United se sometió a una mala temporada en el período pasado y terminó en el puesto 15 en la mesa de la Premier League, su peor final en la era de la Premier League.

Ruben Amorim, sin embargo, tomará la delantera para su primera temporada completa como jefe de United, y estará feliz de demostrar su valor después de un inicio difícil de la vida en Manchester.

United terminó para la temporada invicto con un empate contra Leeds United y Fiorentina reservó una exitosa gira por los Estados Unidos que los vio a los campeones de la serie PL de verano.

Ahora, la presión sobre la traducción de la buena voluntad que han generado en un entorno competitivo en el verano es y toman un equipo de Gunners que desean ganar la competencia después de terminar segundo en las últimas tres temporadas.

Se espera que sea un ambiente crudo en Old Trafford, pero si no tienes un boleto para el juego y quieres ver el juego en casa, Sky Sports lo muestra en vivo.

Puede aprovechar el paquete de descuento de Sky Sports para asegurarse de no perderse una escalera.

Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Además de la visita del Arsenal, también puede ver el viaje de United a Fulham el domingo 24 de agosto, el Derby de Manchester contra Man City el domingo 14 de septiembre y la visita del Chelsea el sábado 20 de septiembre también en Sky Sports.

Puedes ver todos esos juegos registrando para el TV esencial y deportes aéreos Manojo. Alternativamente, Virgin Media también ofrece Sky Sports con paquetes de TV seleccionados, como el Combo Bundle + Sport más grande, que incluye más de 200 canales de TV y 362 Mbps de banda ancha de banda ancha de fibra.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.