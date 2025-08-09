Cómo mirar a Man United vs Fiorentina -tv -Channel, en vivo -dolillas, tiempo de patada

El equipo de Ruben Amorim se enfrentará a sus oponentes italianos el almuerzo del sábado el almuerzo del sábado.

Manchester United es el anfitrión del lado italiano Fiorentina en Old Trafford. (Imagen: Getty Images)

Manchester United está listo para jugar su último amistoso antes de comenzar su temporada de la Premier League en el Arsenal el próximo fin de semana.

Los hombres de Ruben Amorim recogieron el Trofeo de la Serie de Verano de la Premier League después de ganar dos de sus tres juegos durante su gira de pretemporada a través de Estados Unidos. A pesar de un empate 2-2 con Everton en su último partido, United terminó sobre West Ham y Bournemouth para superar las clasificaciones.

Todos los ojos ahora recurren a la colisión de Fiorentina, dando a los seguidores la oportunidad de ver las nuevas sesiones de firma del club en acción. Hasta ahora, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo han sido estampados con movimientos de goma de lobos y Brentford, respectivamente.

Mientras tanto, Benjamin Sesko está a punto de completar un gran dinero de RB Leipzig. Como lo revelan Las noticias de la tarde de ManchesterEl plan, en esta etapa, es revelarlo a su nueva base de fanáticos, mientras que David de Gea regresa a un lugar bastante especial.

Así es como puedes seguir cada escalera del fiorentina coincidente;

¿A qué hora comienza Man United vs Fiorentina?

La competencia en Old Trafford comienza el sábado 9 de agosto a las 12.45 p.m.

¿Man United vs Fiorentina se muestra en vivo en la televisión?

Sí, los seguidores pueden seguir la promoción teniendo una suscripción a MUTV y descargando la aplicación móvil.

Alternativa, Las noticias de la tarde de Manchester Estará presente en Old Trafford para traer actualizaciones dedicadas de antes, durante y después de la competencia. Puede seguir toda la promoción a través de nuestro blog en vivo.

¿Dónde puedo mirar a los aspectos más destacados de Man United?

Los mejores bits están disponibles para ver en el canal de YouTube de United poco después del silbato a tiempo completo.

