Cómo mirar a Darren hasta VS Luke Rockhold Misfits 22 – TV Channel, Live Stream y Fight Card

Darren Till se enfrentará a Luke Rockhold en el evento principal de Misfits 22 esta noche, mientras que el Cazador de Liverpool quiere apoyar un respaldo de su reclamo desde la cara de la promoción

Darren Till y Luke Rockhold Face

Darren Till está listo para demostrar su afirmación de que él es la cara de los extraños mientras está contra Luke Rockhold esta noche.

Tres años después de que la promoción fue determinada por la sensación de las redes sociales KSI, hasta que se levantó como una de las estrellas radiantes y este año este año entrará en el ring en el evento principal 22 contra Rockhold.

Till ya ha visto a Anthony Taylor y Darren Stewart, pero ahora se enfrenta a un desafío más difícil contra el ex campeón mundial de peso mediano de UFC Rockhold. El estadounidense hará su debut en el boxeo, pero tiene un nudillo calvo en su haber, que terminó en una pérdida por Mike Perry en 2022.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la pelea de esta noche, junto con el resto de la tarjeta, incluida la confrontación de Tony Ferguson con sal …

¿Cuándo los Misfits 22: hasta que los Estados Unidos Rockhold esta noche?

Se planea que la primera pelea de la noche comience a las 6 pm, con la realidad, el estero Demi Sims que se enfrentan a Nadeshi Hopkins. Se espera que el mapa principal comience a las 7 p.m. con siete peleas.

El evento principal entre Darren Till y Luke Rockhold probablemente comienza alrededor de las 10 p.m., aunque el momento exacto depende de la duración de los ataques de la cartelera.

¿Cómo se puede ver y transmitir inad Lofits 22: Till Vs Rockhold esta noche?

Se transmiten Misfits 22 en Dazn, que puede ver en su televisor, computadora, tableta o dispositivo móvil. Los ataques están disponibles en pago por visión, lo que significa que los suscriptores tienen que pagar £ 19.99 para ver la tarjeta Manchester.

Los partidarios pueden comprar el evento si son los suscriptores actuales o registrarse en Dazn haciendo clic en el enlace a continuación. Los primeros dos juegos de la noche se transmiten de forma gratuita en el canal Dazn YouTube.

Mapa principal

Darren Till vs. Luke Rockhold – Título de peso bridger de Misfits

Tony Ferguson vs. Salt Papi – Título de peso mediano Interino

Dillon Danis vs. Warren Spencer (Título de MMA inadaptado)

Joey Essex vs. Numeiro

Ty Mitchell vs. Sean Hemphill – Título de peso súper mediano Misfits

Chase DeMoor vs. Natan Marcon – Título de peso pesado inadaptado

Amadeusz Ferrari contra Rahim Pardesi

Amir Anderson vs. Vebor Siqueira

Preliminares

Carla Jade vs. Daryn Harris – Título ligero de inadaptados

Demi Sims vs. Nadeshi Hopkin

Jahad Ingram vs. Banty Singh

Luke Rockhold: «Él dice que es el mejor boxeador en inadaptados. ¿Qué son los f ***? Bien por ti, amigo, estás clasificado más alto que Ksi, un hombre que nunca luchó profesionalmente en su vida y nunca luchó contra nadie.

Darren Till: «Él es un ex campeón de la fuerza de huelga de UFC. No es un hombre para mirar más allá, pero es por eso que entreno tan duro. Por eso nunca lo pasaría por alto. S *** para personas como Luke porque él es simplemente inquietud».