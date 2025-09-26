Manchester United estará sin Amad y varias otras estrellas cuando viajen a Brentford en la Premier League este fin de semana, mientras que quieren construir el tiempo anterior con su victoria sobre Chelsea

Amad no actuará para el Manchester United contra Brentford el sábado por la tarde (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United regresa el sábado por la tarde a la acción en Brentford, y Ruben Amorim está limitado para opciones con AMAD no disponible.

Los Rojos perseguirán victorias consecutivas por primera vez en la Premier League con Ruben Amorim después de probar la victoria en la victoria caótica 2-1 del fin de semana pasado sobre Chelsea.

El impulso es difícil de encontrar entre el ex jefe deportivo, que ha tenido que lidiar con fuertes críticas después del sombrío 15º lugar de United en la máxima categoría la temporada pasada, cómodamente su más bajo en la era de la Premier League.

Pero cada oportunidad de que Amorim mencione un equipo sin cambios para el viaje a West-London el sábado (12.30 pm comenzó) ha sido depositado por varias razones.

En primer lugar, Casemiro significa el tiempo de espera anterior del lado de Enzo Maresca significa que el brasileño cumplirá una prohibición de un partido.

En segundo lugar, Noussair Mazraoui ha sufrido una lesión, por lo que no ocurrirá en el rollo de ala derecha que jugó contra Chelsea. Es una posición en la que se usó Amad, pero el marfil también estará ausente contra el equipo Keith Andrew debido a una familia.

Significa que Amorim cambia al ataque, con Amad jugando la última vez contra los Blues como un número 10 como un NR .10 junto a Bryan Mbeumo.

Bryan Mbeumo se dirige a su antiguo club (Imagen: AFP a través de Getty Images)

Matheus Cunha parece la opción más probable para comenzar contra Brentford. El brasileño sufrió una lesión en los isquiotibiales contra Burnley antes del descanso internacional de septiembre, pero regresó como un reemplazo contra el Chelsea.

Si está listo para comenzar es la gran pregunta con la que se enfrenta Amorim. Cualquiera sea la decisión, ciertamente no jugará los 90 minutos completos.

Cunha es el jugador en su mayoría que comienza en el ataque, aunque además de Mbeumo con Benjamin Sesko, quien lidera la línea en la colisión del sábado.

Man predicho United XI vs Brentford (3-4-3): Bayndir; Yoro, a través de mentiras, Maguire; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeuma, Cunha, Sesko

