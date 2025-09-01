Manchester United rompió un récord de transferencia para firmar a Anthony Martial hace diez años, pero gracias a una cláusula en su contrato, el club pudo ahorrar dinero en la hora pico

Manchester United rompió un récord de transferencia para firmar a Anthony Martial en 2015 (Imagen: Simon Stacpoole/Offside, fuera de juego a través de Getty Images)

Manchester United ha establecido un costo récord mundial para un adolescente cuando firmaron a Anthony Martial desde Mónaco en el Día de la fecha límite de 2015.

Los costos iniciales fueron de £ 36 millones, pero el acuerdo tenía el potencial de aumentar a £ 57.6 millones. Martial fue visto como una perspectiva prometedora para reforzar los días de gloria de la era de Sir Alex Ferguson, a pesar de la condena del entonces manager Louis Van Gaal que el club había pagado demasiado por el atacante. Su objetivo de debut para United contra el Liverpool y las comparaciones con Thierry Henry solo aumentó las expectativas.

En su primera temporada, los goles de competencia de Martial 11 anotaron un recuento de que solo superaría una vez antes de su salida en 2024. A pesar de no darse cuenta de su potencial en United, el zumbido sobre el francés estaba obligado por una cláusula de contrato vinculada a él que finalmente estaba unido para el Balón D’Or, que, que finalmente era 7.y, quién era, quién era D’ORD’or, quién estaba D’ORD’OR.

La firma de £ 36 millones de Martial rompió el récord anterior de un adolescente, determinado por la transferencia de su compañero de equipo Luke Shaw de Southampton el año anterior. Sin embargo, Mónaco incluyó tres cláusulas de transferencia en el acuerdo, cada una con un valor de £ 7.2 millones, que puede costar un extra de £ 21.6 millones adicional.

El primer objetivo marcial fue anotar 25 goles de liga al final de la campaña 2018/19. Su prometedor comienzo en Old Trafford indicó que esto no sería difícil, pero la inconsistencia posterior de Martial significó que los £ 7.2 millones no se activaron hasta octubre de 2018.

La segunda condición dependía del atacante que obtuvo 25 actuaciones internacionales para Francia. Obtuvo su primer límite poco después de convertirse en United y Les Bleus representó 30 veces entre 2015 y 2021.

United, sin embargo, evitó pagar las últimas £ 7.2 millones, porque Martial nunca podría verse bajo el Balón de Oro Kanshebbers. Se acercó a la temporada 2019/20 y pensó que era solo 23 veces sobre todas las competiciones, pero no logró recuperar ese nivel antes de que finalmente abandonara el club en 2024. Esto dio como resultado un United que £ 50.4 millones generalmente gastaban para Martial, que produjo 90 veces en 317 salidas.

Louis Van Gaal creía que el Manchester United ha pagado demasiado por Anthony Martial (Imagen: Matthew Peters/Manchester United a través de Getty Images)

Mientras que Martial mostró potencialmente temprano, Van Gaal era Frank en su opinión de que el atacante era demasiado costoso. Poco después de que se completara la transferencia, el gerente holandés reveló que Martial había sido comprado con el próximo jefe del United en mente.

«Era una cantidad ridícula de dinero, pero es el mundo loco en el que nos encontramos», dijo Van Gaal a los titulares de boletos de temporada ejecutiva United en 2015, según lo informado por el espejo. «United es citado rutinariamente £ 10 millones más para un jugador, pero no compré un marcial para mí. Lo compré para el próximo gerente de Manchester United». Luego insinuó que sería reemplazado por Ryan Giggs, quien formó parte del cuerpo técnico de Van Gaal.

Sin embargo, Van Gaal fue sucedido por José Mourinho en 2016 y el impulso temprano de Martial comenzó a disminuir, por lo que el atacante más tarde acusó al gerente de falta de respeto. Solo cuando la leyenda del United Ole Gunnar Solskjaer tomó las riendas que Martial nuevamente comenzó a mostrar una idea de su potencial, aunque luchó por mantener su forma máxima después de una sola temporada.

Después de la partida de Solskjaer de los Red Devils en noviembre de 2021, Martial estaba fuera de favor al gerente interino Ralf Rangnick. Fue prestado a Sevilla en enero y una vez entró en las 12 actuaciones. En sus dos años bajo Erik Ten Hag, Martial logró 11 goles en 48 juegos.

Anthony Martial no fue un titular regular en sus últimas temporadas en el Manchester United (Imagen: Danehouse Photography Ltd/Getty Images)

Esto estaba lejos de lo que Mónaco esperaba cuando vendieron al joven delantero a Old Trafford. Esperaban que cumpliera todas las cláusulas de transferencia del club, incluido el nominado para el Balón de OR.

En 2015, el presidente de Mónaco dijo a Vadim Vasilyev: «El precio de Martial es de £ 57.6 millones, pero tiene en cuenta esta cantidad incluye bonos, que son muy realistas».

United dejó ir a Martial al final de su contrato el año pasado, terminando su hechizo de nueve años en Old Trafford. El jugador de 29 años firmó para el equipo griego Aek Atenas, donde anotó nueve goles la temporada pasada en 23 juegos en todas las competiciones.