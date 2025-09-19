Phil Foden está de vuelta en su mejor momento en el Manchester City y Pep Guardiola ha revelado cómo el club ayudó a la academia a graduarse por su hechizo difícil.

Foden fue excelente el jueves

Pep Guardiola dijo que Phil Foden respondió al amor y el afecto que sus compañeros de equipo de Manchester City lo firman después de una semana que mostró señales para volver a su mejor momento.

Foden anotó su primer gol de la Premier League en ocho meses contra el Manchester United los fines de semana y luego lo apoyó con una excelente asistencia para el gol de la Liga de Campeones de Erling en la victoria contra Napoli en el Etihad.

La academia se graduó ha pasado un difícil 2024/25, cuando las lesiones resolvieron su forma y problemas fuera del campo se convirtieron en una distracción, pero parece haber redescubierto la chispa en su juego en un momento crucial para la ciudad.

Esta semana, Foden produjo dos de su mejor desempeño del año calendario, y su dinámica y amenaza en el último tercio parecen cambiar el juego para un equipo de la ciudad que necesitaba desesperadamente lo que el jugador de 25 años podía entregar.

«No puedes imaginar cómo extrañamos a Phil», dijo Guardiola. «Los últimos dos juegos son Phil que conocemos. Cuando jugó en el año en el año que ganamos la cuarta Premier League consecutiva, Phil fue el mejor jugador de la Premier League. La temporada pasada no pudimos estar allí y no puede estar aquí.

«Su sentido de peligro cerca de la caja, puede marcar otros o dos goles. Estamos muy felices porque sé que está feliz y que su alegría y su vida son buenas, el resto es, por supuesto, su increíble talento» viene «.

Hacia el final de la temporada pasada, Foden habló sobre los desafíos mentales que había enfrentado en términos anteriores y a menudo cortaba una figura desierta en el campo.

Ese es un marcado contraste con el jugador que esta semana alrededor de Etihad Turf ha Zered, la defensa del Manchester United y el tormento Napoli, y Guardiola dijo que el cálido abrazo de todos en el club había jugado un papel en ayudar a ‘Foden’ Foden a rogar el amor del juego.

«No le abra ninguna presión», dijo cuando se le preguntó sobre la clave para ayudar a Foden. «Todos en nuestras vidas deben ser amados, pero él es especial, hay personas que son más sensibles.

«Es un hombre que tiene que sentirlo y abrazarlo con sus amigos, conmigo, con el club. Si esto sucede, Phil responde como el jugador que es».

Jeremy Doku es otro jugador que tuvo una gran semana antes de la ciudad. El belga estableció dos goles en el éxito de Manchester Derby y luego marcó un excelente gol individual para sellar la victoria contra Napoli.

El extremo mostró pies rápidos y un ritmo explosivo para estallar a través de la defensa de Napoli antes de que lanzaran un final ordenado a través de las piernas del portero Vanja Milinkovic-Savic.

«Jeremy en esa posición en cinco metros no puede ser detenido», dijo Guardiola. «Larga distancia sufre mucho en su genética. Pero en los espacios pequeños, uno dos, qué tan rápido es, siempre lo aliento a probarlo. Lleva un final increíble».