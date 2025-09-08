Cómo la NFL gratis para ver en el Reino Unido después de una nueva oferta de televisión avanzada

Channel 5 ha anunciado que los juegos de la NFL se mostrarán en la televisión gratuita este fin de semana

El canal 5 muestra dos partidos de la NFL completamente gratis todos los domingos

Channel 5 ha anunciado que los Juegos de la NFL se transmitirán en la televisión gratuita desde este fin de semana, pero con un giro se combinan con un programa de juegos en el partido organizado por Dermot O’Leary.

Los entusiastas de los deportes estarán felices de saber que ahora pueden sintonizar dos partidos del domingo por la noche; El primero a las 6 pm en el canal 5 y el segundo a las 9 p.m. a las 5acion, que se renombrará 5NFL para las noches del juego. Ambas competiciones también se transmiten en vivo.

El canal también transmitirá el Air Super Bowl en el Reino Unido. Además, las competiciones internacionales de la NFL Londres y Dublín transmitirán, así como especiales del Día de Acción de Gracias y tres juegos de juego.

Sin embargo, la parte más inesperada del anuncio fue la grabación de un nuevo «formato de entretenimiento de juego» diseñado para atraer al público familiar.

Facturado como una forma completamente fresca para disfrutar de la NFL, cada semana Dermot está acompañado por Sam Quek y el ganador del tazón de doble super Osi Umenyiora en un estudio especialmente construido para un formato de entretenimiento que se ejecuta simultáneamente con el gran juego de la NFL de la semana en las 6 pm en el Canal 5.

Cuando el juego de la NFL en los Estados Unidos hace una pausa, Channel 5 pasa con placer y juegos en forma del único ‘juego en un juego’.

Dos equipos de amigos y familiares en el Reino Unido competirán por los premios en una serie de juegos que son rápidos, intensos y agradables. Representarán a los dos equipos que juegan esa noche y solo pueden obtener puntos cuando su equipo tiene el balón.

El victorioso equipo de la noche juega un juego final en el que tienen la oportunidad de ganar unas vacaciones en una ciudad de la NFL en los Estados Unidos.

NFL Big Game Night es producida por el equipo detrás del volante y Big Show y Gladiators de Michael McIntyre.

Una vez que se ha cerrado el partido de apertura, el segundo programa de la noche comienza a las 9 p.m. Con Sam Quek y Osi Umenyiora que presentan un análisis de fútbol más tradicional, demoler demolición y comentarios expertos.

Los invitados especiales se unirán a ellos cada semana mientras profundizan en el corazón de la acción y brindan las competiciones y la experiencia que anhelan los partidarios.

Dermot O’Leary dijo: «Estoy realmente entusiasmado con la organización de la noche de grandes juegos: el programa combina dos de mi gran amor: televisión de entretenimiento y fútbol americano. Creo que será una forma muy divertida, tonta y brillante de ver el juego, así que espero que la gente lo disfrute».

Sam Quek notó: «No puedo esperar para comenzar esta nueva aventura con la NFL con la NFL en 5! Compartir esa emoción todos los domingos por la noche con Dermot y Osi se vuelve brillante. La mezcla de deporte de la clase superior y el gran entretenimiento es la manera perfecta para que las familias, los fanáticos y los recién llegados lo hagan».

Mientras tanto, Osi Umenyiora declaró: «La NFL está creciendo más rápido que nunca en el Reino Unido y estoy muy feliz de continuar desempeñando un papel en esa expansión al llevarlo a un nuevo hogar el 5. Estos espectáculos darán a los fanáticos que retienen mientras introducen a los espectadores con la emoción del juego e inspirando a ver a los Nans para ver el N».

El entretenimiento se lanza el 5 y 5acciones desde el domingo 7 de septiembre, a partir de las 5.30 p.m. Ben Frow, Chief Content Officer at Paramount UK, stated: «5 continues to grow his range of sports and this collaboration with the NFL represents a real step forward, causing fans and families to bring live games into primetime, all completely free-air. ‘NFL: Big Game Night’ is a daring new format with the LiveSport with the Live sport with the LiveSport with the Live Spesp with the Live Spe-SpeSPeSport with the Live Spe-SpeSte Spespe Spespe with the Live Spespe Spespe con el Spespe Spespe Spespe Spespe Spespe junto con el Spespe Spespe Spespe Spespe junto con el Spespe Spespe Spespepe en vivo junto con el Live Spesp trae el juego en vivo con el trabajo de equipo en vivo «.