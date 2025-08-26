Cómo funciona el sorteo de la Liga de Campeones para Man City y el enorme premio en el dinero que se ofrece

Manchester City descubrirá a sus oponentes de la Liga de Campeones esta semana.

Manchester City es quizás solo dos juegos en la temporada nacional, pero esta semana la atención se centrará en el fútbol de la Liga de Campeones con el sorteo de fase de la liga que se está haciendo.

City tuvo problemas en Europa la temporada pasada y perdió ocho juegos en la ronda de play-off contra el Real Madrid después de una abrumadora apertura. Esta vez, los Blues esperarán a Beter, porque intentan recuperar el título que ganaron en 2023 como parte de un triple histórico.

El equipo de Pep Guardiola comenzó su campaña de la Premier League con una victoria en Wolves y una derrota en casa contra el Tottenham y este fin de semana en Brighton para el primer descanso internacional de la temporada.

Cuando se reanude el fútbol en septiembre, City comenzará un período agitado de competencia y partidos de la Liga de Campeones y comenzará su viaje de la Copa EFL.

Pero antes de que llegue el trekking de la Liga de Campeones el jueves. Aquí está todo lo que necesitas saber:

¿Cuándo es la misma Liga de Campeones?

El sorteo se lleva a cabo el jueves 28 de agosto a las 5 pm en el Reino Unido. Tiene lugar en Mónaco y sigue el mismo formato que el año pasado. Los 36 equipos se dividen en cuatro macetas basadas en su coeficiente de UEFA. El sorteo comienza con Pot One, con una pelota física dibujada antes del software automatizado, que se usó el año pasado, selecciona ocho oponentes.

El software elige dos equipos de cada una de las cuatro macetas, con una casa y un juego de carretera contra cada uno. No se pueden sacar equipos de la misma asociación, lo que significa que City no puede encontrar a ninguno de sus rivales de la Premier League en la fase de competencia. Sin embargo, pueden enfrentarse a dos oponentes de la misma asociación.

Este proceso se repetirá hasta que se dibujen todos los pares. La ciudad estará en Pot One al lado del PSG, el Real Madrid, el Liverpool, el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

¿Cuándo sabremos las fechas y tiempos exactos?

Al final del sorteo, City conocerá a sus ocho oponentes, pero la lista oficial de competiciones de la Liga de Campeones con todos los datos de partidos y tiempos de patadas no seguirá de inmediato. Eso se lanzará en los próximos días y se confirmará el sábado.

¿Cuándo son las competiciones de fase de competencia?

Matchday 1: 16–18 de septiembre de 2025

Matchday 2: 30 de septiembre – 1 de octubre de 2025

Matchday 3: 21/22 de octubre de 2025

Matchday 4: 4/5 de noviembre de 2025

Matchday 5: 25/26 de noviembre de 2025

Matchday 6: 9/10 de diciembre de 2025

Matchday 7: 20/21 de enero de 2026

Matchday 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo son los juegos de nocaut?

Play-offs de fase knockout: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Tour de 16: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Quarterfinals: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinal: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Fin: 30 de mayo de 2026

¿Dónde tiene lugar la final de la Liga de Campeones?

La final de la Liga de Campeones 2026 tiene lugar el 30 de mayo y se realizará en Puskas Aréna en Budapest, Hungría.

¿Cuántos premios ganarán los clubes?

Las cifras oficiales para la competencia de este año aún no son públicas, pero sobre la base de las cifras del año pasado, una victoria de fase de competencia ganaría £ 1.8 millones y un empate £ 590,000. Los ocho principales partidos se bolsan £ 1.7 millones para las fases directamente elegibles para las eliminaciones de eliminación y hay £ 233,000 para ofrecer para cada lugar en la última mesa de competencia.

Luego, los clubes reciben £ 9.4 millones por alcanzar la ronda de 16, £ 10.7 millones para los cuartos de final, £ 12.9 millones para el semi -final, £ 15.9 millones para el segundo y £ 21.5 millones para ganar la competencia.