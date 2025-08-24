Cómo Fulham vs Man United para ver -TV -Channel, transmisión en vivo -Als,

Manchester United continuará su campaña de la Premier League contra Fulham en Craven Cottage.

Craven Cottage está listo para organizar Fulham vs Man Utd el domingo por la tarde. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Manchester United está listo para continuar su Liga del Primer Ministro contra Fulham el domingo por la tarde, con el equipo de Ruben Amorim que quiere obtener sus primeros puntos de la temporada.

United fue 1-0 el día inaugural, organizando el Arsenal en Old Trafford, y ahora están listos para salir por primera vez. Un viaje al lado de West -London versus Marco Silva está esperando.

Benjamin Sesko pudo hacer su debut completo en esa competencia, mientras que Amorim tiene algunos otros selectilemas para reparar antes de que llegue el patada. United ha llevado a 21 jugadores a Craven Cottage y ese número tendrá que ser reducido por el momento en que Amorim y sus empleados presenten su equipo de día de competencia.

Aquí vemos la información de TV que debe seguir esta tarde la competencia;

¿Cuándo es Fulham vs Man Utd y a qué hora comienza?

United Visit Craven Cottage el domingo 24 de agosto. Se planea que la competencia comience a las 4.30 p.m.

¿Se muestra el juego de Fulham vs Man Utd en vivo en la televisión?

Sí. Como de costumbre para el inicio de las 4.30 pm en todos los domingos por la tarde, esta competencia se muestra en vivo en Sky Sports en la Premier League y los canales de eventos principales. Se requiere una suscripción válida con la emisora.

¿Puedo transmitir el hombre Utd Match Live?

De nuevo, sí. Sky Sports, con una suscripción válida, se puede ver en línea o a través de la aplicación Sky Go, que está disponible en teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos similares. Alternativamente, ahora puede seguir cada televisor Doornacht de patada, siempre que esté registrado para ese popular servicio en línea, por supuesto. Los detalles completos están disponibles haciendo clic en estos enlaces a los sitios web de Sky Sports of Now TV.

¿De qué otra forma puedo seguir a Fulham vs Man Utd?

Aparte de los informes de radio, Las noticias de la tarde de Manchester Como de costumbre, realizará un blog en vivo de West-London, con estructura, actualizaciones de partidos y análisis en profundidad de nuestros reporteros especiales del club. ¡Incluso recogerán y te traerán las piezas que las cámaras de televisión pueden haberse perdido!

