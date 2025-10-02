Cómo evitar el inminente aumento del juego de Xbox 53% Aumento del precio si actúas ahora

Los jugadores tienen que actuar rápidamente si no quieren pagar los nuevos precios de los juegos de Xbox

Aquí puedes leer cómo puedes bloquearte con Xbox Game Pass Ultimate por menos. (Imagen: Amazon)

Xbox ha sorprendido a sus jugadores después de haber revelado que su servicio de suscripción popular tendrá un gran aumento de precios, lo que significa que los jugadores pagan un 50% más por año. Con Xbox Game Pass Ultimate, los jugadores pueden jugar una gran biblioteca con títulos de Xbox tanto en consola como en PC, pero el servicio ve una gran revisión con cambios en todos los niveles.

El mayor cambio a tener en cuenta es que los lanzamientos de Xbox del primer día ya no llegarán al nivel de pase de juego de Xbox estándar. En cambio, esa capa ahora se llama ‘Premium’, con nuevos lanzamientos de Xbox que llegan al servicio dentro de un año de lanzamiento ‘.

Eso significa que los jugadores que desean acceso a nuevos juegos de Xbox sin comprarlos deben suscribirse al Capa definitiva … y ahí es donde se ha alcanzado el mayor aumento de precios. Aunque solía ser £ 14.99 al mes, ahora se espera que los jugadores crucen £ 22.99, eso es un gran aumento del 53%.

Algunas otras cosas han sido arrojadas a la mezcla con el Ultimate suscripción actualizada Como un equipo de Fortnite (con un valor de £ 9.99 por mes) y Ubisoft Classics (con un valor de £ 6.99) para ascender el acuerdo. Sin embargo, es un gran estímulo intestinal para los jugadores que se han suscrito a Ultimate Purely para los juegos del primer día, porque el nuevo precio anual de £ 276 versus £ 180 es difícil de justificar, especialmente durante una crisis viva.

Afortunadamente, hay una forma en que los jugadores se pueden mantener a un precio más bajo para Xbox Game Pass Ultimate comprando tres meses de pases sobre Cargado (anteriormente CDKEYS) . Estos pases se pueden recoger actualmente por £ 36.99, lo que asciende a £ 12.33 por mes.

Este precio asciende a un 46% menos que el nuevo precio de Xbox Game Pass Ultimate, y más de uno de estos pases se puede intercambiar al mismo tiempo. Eso significa que los jugadores ahora pueden comprar cuatro de estos y bloquear todo un año de pase de juego Ultimate antes de que llegue el aumento de precios.

Compre el pase de juego Xbox por £ 12.33 por mes £ 22.99 £ 12.33 Cargado (anteriormente CDKEYS) Compre ahora Cargado (anteriormente CDKEYS) Así es como puedes conseguir Pase de juego de Xbox por £ 12.33 por mes

Hay muchos juegos emocionantes que hacen Xbox Game Pass Ultimate Vale la pena suscribirse, como Call of Duty Black Ops 7 y Outer Worlds 2.

Sin embargo, Xbox Game Pass Ultimate solo es realmente útil para los jugadores que entran y salen de muchos juegos diferentes. Si estás destinado a recoger un juego y jugar religiosamente, tiene sentido comprarlo francamente.

Los jugadores expresan toda su frustración sobre el aumento de precios del juego de Xbox, donde un usuario de Reddit escribe: «Bueno, parece que no extenderé Xbox Ultimate. Qué loco es por $ 30 al mes».

Black Ops 7 llegará a Xbox Game Pass Ultimate este año. (Imagen: Activision)

Otra campaña, escriba: «Podría justificar $ 20 al mes, pero duplicar el precio es absurdo y he sido suscriptor durante años».

Mientras tanto, un tercer jugador desafortunado dice: «Creo que dejaré caer el pase de juego, esa caminata es una locura. A diferencia de Fortnite Crew (que ya no juego) es más barato mantener mi PS+ Premium por £ 120 al año, incluso con un descuento y eso incluye clásicos UBI».