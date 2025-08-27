Cómo el Manchester United debería estar en línea contra Grimsby en Carabao Cupmarature

Man United interpreta a Grimsby en la Copa Carabao el miércoles y así es como nuestros escritores piensan que deberían hacer cola.

United comienza esta noche con su campaña de la Copa Carabao. (Imagen: Getty Images)

Manchester United lo lleva contra Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao esta noche.

United va en una etapa anterior de la Copa Carabao porque no calificaron para el fútbol europeo la temporada pasada. Los Rojos fueron alejados contra Grimsby y los dos clubes se reunieron por última vez en 1948.

Grimsby ha hecho un fuerte comienzo de su campaña en la Liga Dos, tres ganaron y dos se sentaron en la mesa cuarto. United son los favoritos difíciles para ganar en Blundell Park. Así es como nuestros escritores piensan que United debería hacer cola.

Samuel Luckhurst

Debe haber cambios mayoristas esta noche. Todos en el sofá en Fulham deberían comenzar. Un área en la que cree que United necesita una adición senior el próximo año es el ala izquierda porque tienen tres opciones difíciles y una de ellas, Harry Amass, no ha entrenado con el primer equipo.

Grimsby Weg sería una prueba interesante para el adolescente Paraguayan Diego Leon después de Patrick Dorgu nuevamente bajo presentación en Fulham.

Sesko tiene que hacer su primer comienzo y Joshua Zirkzee necesita minutos para convertirlo en una opción factible para ingresar a los partidos de competencia. Amad ofrecería continuidad en el ataque y es demostrablemente más efectivo como uno de los dos 10.

Diez cambios

Steven Railston

Bayindir te da un ataque al corazón cuando la oposición gana una esquina. Onana debe ser retirado del equipo, con miras a él que comience contra Burnley en la Premier League antes del descanso internacional.

Mainoo ha sido un reemplazo no utilizado en ambas competiciones y debería comenzar con Ugarte. Amad es el único jugador que no tiene que ser girado después de Fulham, pero debe ser trasladado al no correcto. 10 Roll y tiene sentido que Zirkzee lo flanquee en el otro lado.

Esta es una oportunidad perfecta para que Sesko dispare y debería hacer su debut completo.

George Smith

Amorim debería usar esto como una oportunidad para rotar su paquete, pero sigue siendo un equipo lo suficientemente fuerte como para hacer el trabajo. Onana tiene que comenzar entre las publicaciones después de no jugar parte en los dos primeros partidos de la Premier League.

Harry Maguire también debería tomar su primer comienzo de la temporada después de comenzar los dos primeros juegos de liga en el sofá y comenzar en el medio de la defensa.

Leon vale un debut competitivo a la izquierda, para reemplazar a Dorgu, y Diogo Dalot debería volver a la línea de salida en el ala derecha. Mainoo y Ugarte tienen más que suficiente sobre ellos para controlar el procedimiento del centro del campo.

Sesko debe asegurar su primer comienzo y ser apoyado por el ataque de Zirkzee y Matheus Cunha, que todavía está buscando su primer gol unido.