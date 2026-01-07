Cómo debería alinearse el Manchester United contra el Burnley en el primer partido de Darren Fletcher al mando

Man United viaja a Burnley esta noche para dejar atrás el despido de Ruben Amorim y volver a la senda ganadora.

Nuestros redactores del Manchester United han elegido los equipos que Darren Fletcher debería elegir contra el Burnley

Esta noche comienza una nueva era para el Manchester United cuando Darren Fletcher se hace cargo de los Rojos para su viaje a Burnley en la Premier League. El escocés ha pasado al primer equipo del United tras el despido de Rubén Amorim el lunes por la mañana.

Desafortunadamente para Fletcher, tiene opciones limitadas para elegir y conseguir una victoria muy necesaria esta noche. Amad, Noussair Mazraoui y Bryan Mbeumo siguen sin estar disponibles debido a su participación en la Copa Africana de Naciones (AFCON). En cuanto a las lesiones, el capitán Bruno Fernandes y Mason Mount entrenaron el martes y están disponibles esta noche.

Sus minutos se gestionarán a medida que vuelvan a estar en plena forma, pero es un impulso para los Rojos tener nuevamente a dos jugadores disponibles en tan buena forma. Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt y Harry Maguire están de baja por lesiones.

Nuestros redactores de United han expresado su opinión sobre cómo creen que United debería alinearse esta noche:

marshall

Olvidémonos primero de los tres de atrás. Sería un gran giro en la trama si Fletcher decidiera que quiere quedarse con la formación condenada al fracaso de Amorim. Eso significa que Dalot como lateral derecho y Shaw como lateral izquierdo, mientras que yo me quedaría con Heaven y Martínez como central.

Los jugadores que regresan en el mediocampo aseguran que Ugarte pueda ir al banquillo. Casemiro puede ser protagonista con Fernandes y Mount por delante, aunque hay dudas sobre si alguno de ellos podrá llegar a los 90 minutos.

Dorgu puede jugar en la banda derecha, como lo hizo con éxito contra el Newcastle, con Cunha en la izquierda y Sesko en el centro.

El equipo de Tyrone contra el Burnley

Jack Flintham

Ahora que la era Amorim ha terminado, tiene sentido volver a una defensa de cuatro hombres. Yo empezaría con Fernandes. El United necesita un empujón después de todo lo sucedido en los últimos días y ver al capitán les daría precisamente eso.

La posibilidad de que dure noventa minutos es muy pequeña, pero marcaría la pauta. Colocarlo más profundo podría ser una opción segura y llamar a Zirkzee, quien brindó una gran asistencia a Cunha en Leeds, podría ser una opción sensata.