Cómo debería alinearse el Manchester United contra el Bournemouth en el partido de la Premier League

Man Utd juega contra Bournemouth en la Premier League el lunes y así es como nuestros escritores creen que deberían alinearse.

El United juega contra el Bournemouth esta noche. (Imagen: Getty Images)

El Manchester United se enfrentará el lunes al Bournemouth en la Premier League. El United volvió a ganar contra los Wolves la semana pasada y buscará aprovechar esa cómoda victoria por 4-1 sobre Molineux. Bruno Fernandes anotó un doblete contra los Wolves, mientras que Bryan Mbeumo y Mason Mount anotaron para lograr una victoria que llevó al United al sexto lugar en la Premier League.

Bournemouth no ha ganado en sus últimos cinco partidos y ha caído en la mitad inferior después de un comienzo de temporada alentador bajo el mando del técnico español Andoni Iraola. En cuanto a las novedades del equipo, Amorim no está seguro de la disponibilidad de Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui de cara a su participación en la Copa Africana de Naciones, pero Benjamin Sesko podría regresar al equipo.

Harry Maguire y Matthijs de Ligt han sido descartados para el partido por lesión. Así es como nuestros escritores creen que United debería comenzar…

marshall

Hay un elemento de broma en el enfoque del United hacia Mazraoui, Amad y Mbeumo, con el objetivo de mantener a Bournemouth en vilo también. Tienes que imaginar que los dos últimos estarán disponibles ya que no juegan hasta Nochebuena, pero la competencia de Mazraoui comienza el sábado, por lo que podría ser él quien esté atento.

Supongamos que están todos disponibles, en cuyo caso todos comienzan. Haría un cambio en la defensa devolviendo a Yoro al Cielo. A este último le fue bien para los Wolves, pero Yoro necesita volver a entrar y encontrar su ritmo, ya que será convocado si Mazraoui se va.

A Dalot le ha ido bien como lateral izquierdo últimamente, aunque probablemente se moverá hacia la derecha cuando Amad se vaya a la AFCON. Por el momento, pueden conservar su lugar y el centro del campo se elige solo. Sesko podría estar involucrado, pero el comienzo parece largo debido a su ataque de intoxicación alimentaria, y el United ha lucido hábil sin un delantero esta temporada de todos modos.

Steven Railston

No sabemos si Mbeumo, Amad y Mazraoui estarán disponibles, pero el trío debería comenzar si se les da luz verde para jugar.

Yoro necesita ser llamado al equipo. Heaven estuvo genial contra los Wolves y produjo una respuesta agradable a su actuación en el West Ham, pero Yoro debería recuperarse después de un respiro.

El United ha mostrado su mejor momento esta temporada jugando sin delantero. La montura debería empezar por el centro, aunque el ataque sería fluido.