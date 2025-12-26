Cómo debería alinearse el Man United contra el Newcastle en el partido de la Premier League del Boxing Day

El Manchester United recibe al Newcastle en Old Trafford esta noche mientras busca regresar a la gloria de la Premier League.

El Manchester United quiere volver a ganar cuando reciba al Newcastle en el Boxing Day (Imagen: Getty Images/Elige el equipo)

El Manchester United regresa a la Premier League esta noche para el único partido del Boxing Day de la división, con el Newcastle visitando Old Trafford. El United espera poder ganar el domingo después de su derrota ante el Aston Villa. La derrota significó que los Rojos perdieron la oportunidad de ascender al quinto lugar en la tabla, pero después de haber jugado por delante de todos los demás este fin de semana, la oportunidad sigue ahí.

Ruben Amorim tendrá que prescindir de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo para este partido. Harry Maguire y Matthijs de Ligt también están ausentes, pero podrían regresar el próximo martes contra el Wolverhampton Wanderers. Casemiro está disponible tras cumplir un partido de sanción.

HOMBRE Deportes han pedido a sus redactores del United que elijan su equipo para el partido de esta noche bajo las luces.

marshall

El equipo del United vuelve a estar desesperadamente al límite y hay muy pocas opciones disponibles para que Amorim mezcle las cosas. La tentación será traer de regreso a Lisandro Martínez, pero es el lugar de Leny Yoro el que es vulnerable y la pregunta debe ser si Martínez puede jugar por la derecha, por lo que por ahora los tres defensores permanecen sin cambios.

Diogo Dalot y Patrick Dorgu son los únicos laterales disponibles. En el centro del campo debería estar Manuel Ugarte en el rol profundo y Casemiro a su lado, pero no es una combinación que inspire. Newcastle estará ansioso por ganar la batalla en el mediocampo, como suele hacer contra el United.

El Manchester United XI de Tyrone se enfrenta al Newcastle en el Boxing Day

Steven Railston

Martínez estuvo bien desde el banquillo el fin de semana pasado, pero jugó en el mediocampo. Yo seguiría con la misma defensa de tres, aunque haría un gran cambio en el centro del campo para este partido festivo.

Ugarte está muy por debajo del nivel requerido y le daría la oportunidad a Jack Fletcher de ser titular junto a Casemiro. Ugarte volvió a ser pobre en Villa Park y hemos visto lo suficiente de él como para sugerir que no está al nivel requerido.

El cameo de Fletcher fue alentador y sería emocionante ver lo que tiene para ofrecer desde el principio.

El equipo de Steven.

Jack Flintham

Lo que le importará a Amorim en este juego es quién aportará la creatividad además de Casemiro. Es por eso que traer de regreso a Mount debería ser tentador para United este Boxing Day.

Reemplazarlo en el puesto número 10 en este escenario sería Joshua Zirkzee. El holandés ha tenido problemas en el United, pero sus mejores actuaciones se produjeron cuando jugó un papel más profundo y no se le pidió que se hiciera cargo.

De lo contrario, tendría que ser el mismo equipo que hizo poco mal en Villa aparte de no ganar.