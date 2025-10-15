Como clubes de la Premier League, Man United y Man City acordaron un tope salarial

La Premier League está buscando reformar sus reglas financieras y los clubes participarán en una votación tripartita en la junta de accionistas del próximo mes.

Se espera que Manchester United y Manchester City voten de manera similar sobre las nuevas reglas financieras propuestas. (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Se espera que tanto el Manchester United como el Manchester City voten en contra de una nueva regla de «anclaje» financiero, que pronto será votada entre los clubes de la Premier League.

La Premier League quiere revisar las normas financieras actuales. Las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), actualmente en vigor, permiten a los clubes tener una pérdida de 105 millones de libras esterlinas en tres años, deduciendo costes como el equipo femenino y las infraestructuras.

Parte de las nuevas reglas propuestas es el anclaje, que podría limitar a los clubes a cinco veces la cantidad que gana el último club de la liga tanto en premios como en ingresos por transmisión.

El Times informa que los planes fueron examinados por primera vez en marzo, cuando los clubes votaron por primera vez sobre el tema. Se dice que 16 clubes estaban a favor. Pero United, City y Aston Villa votaron en contra de la idea, mientras que Chelsea se abstuvo.

Se afirma que el sistema sería un tope salarial efectivo y tendría un efecto negativo en la capacidad de los clubes para seguir siendo competitivos en Europa. Eso dañaría el estatus de la Premier League como una de las ligas nacionales más fuertes del mundo.

Se entiende que la regla de anclaje se votará nuevamente en la próxima junta de accionistas de la Premier League el próximo mes.

La votación se dividirá en tres partes: sobre las normas para los ratios de selección, que se fijarían en el 85 por ciento, sobre el anclaje y sobre las normas de sostenibilidad relacionadas con el nuevo supervisor independiente.

Como parte de la propuesta, la Premier League también ha añadido posibles sanciones por incumplimiento. Una de ellas es una deducción mínima de seis puntos más un punto adicional por cada £6,5 millones por encima del umbral.

El copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, ya ha dejado claro su opinión sobre las nuevas reglas propuestas.

«Lo último que quieres es que los mejores clubes de la Premier League no puedan competir con el Real Madrid, el Barcelona, ​​el Bayern de Múnich o el PSG. Eso es absurdo», afirmó. «Y si ese es el caso, entonces ya no es la mejor competición del mundo».

