Comenzó con un guiño y una sonrisa y terminó con una clase magistral de O’Reilly, en la alegría del Manchester City en Madrid.

El Manchester City está disfrutando de una gran victoria en el Bernabéu tras vencer al Real Madrid en la Liga de Campeones y estas son las claves de la capital española.

El Manchester City celebra el gol de Erling Haaland en Madrid

El Manchester City ha vuelto a tener el control de la Liga de Campeones y está en camino de terminar entre los ocho primeros en la fase competitiva de la Liga de Campeones después de una impresionante victoria contra el Real Madrid. Los azules Remontó para ganar 2-1 en el Bernabéu, asegurando una victoria contra un equipo al que Pep Guardiola llama los Reyes de Europa.

Fue la cuarta victoria consecutiva del City en todas las competiciones y mantuvo el impulso mientras se acercaba al Arsenal en la cima de la Premier League. El Manchester Evening News estuvo en Madrid esta semana y estas son las conclusiones clave desde la perspectiva del City:

El buen humor de Guardiola

Pep Guardiola se ha mostrado entretenido en las ruedas de prensa últimamente y su lenguaje corporal y estado de ánimo parecen mucho mejores que al inicio de temporada. Guardiola se mostró miserable y frustrado cuando vio a su equipo perder en Brighton en agosto, pero ahora ha recuperado la energía.

Estaba en plena forma en Madrid y la referencia a un insulto que le lanzó la prensa en la capital española hace 15 años la dijo con una sonrisa y un guiño. Demostró la larga memoria de Guardiola en lo que respecta a la Real, aunque también causó mucha confusión entre los medios ingleses presentes

. La respuesta a una pregunta sobre consejos para Xabi Alonso se dio en español, y cuando se tradujo a través de nuestros auriculares como «debería orinar con sus propios auriculares», nos miramos confundidos. Por suerte vinieron unos periodistas españoles a ayudarnos y quedó claro que la referencia a la colonia era que Guardiola retomaba el chiste de cuando era técnico del Barcelona y se metía en la piel de todo el Madrid. Parece estar amando la vida en este momento.

El último avance de O’Reilly

Un centavo por los pensamientos de Rayan Ait-Nouri. El lateral izquierdo cambió Molineux por el Etihad para noches como ésta, pero vio todo el partido desde el banquillo y ni siquiera fue convocado cuando Nico O’Reilly cayó al final de la tarde, claramente devastado por otra noche memorable.

Su empate calmó al City, pero realizó otra actuación excelente, cargando por la banda izquierda y conectándose bien con Jeremy Doku. Pudo haberse acercado a Rodrygo en el primer gol, pero mostró un gran ritmo para ganarle el balón al brasileño en el área de penalti en la segunda parte.

O’Reilly fue el mejor jugador del City esa noche y se ha asegurado esa posición de lateral izquierdo. Cada vez que se le presenta un nuevo desafío, lo acepta de frente y demuestra que tiene lo necesario.

Una declaración, pero hay más por hacer

Guardiola dijo en su conferencia de prensa previa al partido que ganar en el Bernabéu podría ser el tipo de resultado que le demuestra a un nuevo equipo que tiene lo necesario para tener éxito, por lo que fue interesante escucharlo decir algo sobre eso después del partido.

No se dejó llevar en su conferencia de prensa posterior al partido y pasó la mayor parte de ella discutiendo el desempeño y cómo deberían mejorar los estándares si llegan a las semifinales o la final de esta competencia.

Eso es ciertamente cierto. Fue una victoria espectacular sin una actuación espectacular, pero igualmente interesante fue la creencia de Guardiola de que su equipo alcanzará «al 100%» el nivel requerido.

Ha retratado esta carrera por el título como una en la que el equipo que más crezca saldrá victorioso. Claramente siente que este equipo del City tiene suficiente espacio para hacer justamente eso, pero la pregunta es: ¿lo tendrá el Arsenal? Es una historia inteligente que Guardiola puede continuar.

el doble perfecto

Unas siete horas inolvidables en Madrid para el City. La selección sub-19 comenzó su último partido de la fase de grupos de la UEFA Youth League en el estadio de la Academia Alfredo di Stefano del Real Madrid a las 16:00 hora local y realizó una brillante actuación para ganar 4-0.

Acabó con el récord perfecto del Real en la fase de liga y sólo había concedido tres goles en cinco partidos antes de que el equipo de Ben Wilkinson se desbocara. El City terminó décimo para reservar su propio lugar entre los dieciseisavos de final, terminando con una victoria por 6-0 contra el Bayer Leverkusen y una victoria por 4-0 contra el Real, lo que sugiere que pueden tener lo necesario para tener la oportunidad de levantar el trofeo esta temporada. Es la única pieza de plata que falta en la vitrina de trofeos de la academia.