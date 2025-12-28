Coleen Rooney dejó en claro sus sentimientos con un gruñido cuando la crisis de su esposo Wayne alcanzó un punto álgido

Mientras Wayne Rooney se enfrentaba a una de las mayores pruebas de su carrera como entrenador hasta la fecha, su compañero Coleen estaba a cientos de kilómetros de lo que muchos vieron como un desaire.

Wayne Rooney echó de menos a su confidente más cercano cuando fue despedido en Plymouth (Imagen: Dan Kitwood, Getty Images)

Ser entrenador de fútbol puede ser una actividad solitaria en el mejor de los casos, y mucho menos cuando corres el riesgo de que te despidan. Así que es comprensible que Wayne Rooney se sintiera algo decepcionado cuando su esposa Coleen estuvo notoriamente ausente cuando fue despedido en Plymouth por esta época el año pasado.

Ha pasado casi exactamente un año desde la última vez que Rooney se hizo cargo de los Pilgrims. El equipo de Devon viajó a Oxford el 29 de diciembre de 2024, con extrema necesidad de puntos para aumentar sus posibilidades de supervivencia en el campeonato contra un oponente igualmente en apuros.

Muchos gerentes pueden esperar ver a la familia entre la multitud en busca de apoyo moral durante momentos tan cruciales. Sin embargo, Coleen estuvo notablemente ausente durante el partido crucial de Rooney.

En cambio, disfrutó de un partido de fútbol festivo en Goodison Park, donde vio al club local Everton jugar contra Nottingham Forest. La otra mitad de Rooney compartió una foto desde el salón del director en Merseyside, a casi 300 millas de su marido.

Al final, resultó ser la gota que colmó el vaso para la leyenda del Manchester United, Rooney. Una derrota por 2-0 en Oxford resultó ser su último desafío como técnico del Plymouth, y abandonó el club apenas dos días después.

Rooney dejó Home Park con un récord de cinco victorias y 14 derrotas en 25 partidos al mando. Aunque no fue tan desastroso como su mandato en el Birmingham City, dejó Plymouth sin haber cimentado su reputación como entrenador.

A Rooney se le mostró la salida en Plymouth en la víspera de Año Nuevo (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Luego recibió otro golpe cuando el sustituto Miron Muslic demostró ser mucho más eficaz durante sus cinco meses en el cargo. El técnico austriaco incluso insinuó que Plymouth podría haber evitado el descenso si lo hubieran contratado antes.

Siempre estuvo claro que Coleen no se mudaría al suroeste con Wayne. Brindar estabilidad a sus cuatro hijos pequeños seguía siendo primordial, aunque reconoció que el arreglo era mucho más manejable que durante su estadía en DC United.

«Lo vemos varias veces a la semana, lo cual es bueno», reveló Coleen al Sunday Mirror en septiembre de 2024. «Se fue a Estados Unidos, así que esto es una ventaja porque, aunque parece muy lejano, es más fácil llegar que Washington, DC».

Parece que la decisión no ha afectado en lo más mínimo la relación de pareja (Imagen: INSTAGRAM)

Y añadió: «Lo pensamos mucho (mudarnos a Devon), pero no funcionó con los niños. Kai está ahora en Year 10 y acaba de empezar a prepararse para los GCSE, y todo va bien con el fútbol, ​​y los demás niños están todos en la escuela.

«Así que no les pareció justo a los niños recogerlos, dejarlos y comenzar en un lugar completamente nuevo. Es manejable. Es la vida. Otras parejas y familias tienen situaciones similares y tienen que seguir adelante».

Doce meses después de dejar Plymouth, hay pocos indicios de que esté surgiendo una nueva oportunidad de gestión para Rooney. Sin embargo, es posible que deba considerar un trabajo más cerca de casa si quiere que su devoto esposo esté cerca en el futuro.