Clear Manchester United Transfer después de comentarios brutales y ‘oferta de £ 17 millones’

Se le ha dicho al Manchester United que aborde una posición clave en el mercado de transferencias, y uno de los objetivos a largo plazo del club puede estar disponible en un recorte después del tema de una oferta de £ 17 millones

Se le ha dicho al gerente del Manchester United, a Ruben Amorim, que aborde un puesto clave en su equipo (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

El Manchester United puede haber aprendido que el Target de mucho tiempo y el portero de Porto Diogo Costa pueden estar disponibles por un precio de ganga.

United se enfrenta a un dilema del portero después de que Ruben Amorim Andre Onana había caído a favor de Altay Bayindir durante la primera derrota del equipo contra el Arsenal el domingo. A pesar de la demostración de signos de mejora contra los Gunners en Old Trafford, el lado de Amorim se fue sin ningún punto. Un error de Bayindir le dio al defensor del Arsenal Riccardo Calafiori el gol ganador.

United está conectado a Gianluigi Donnarumma de PSG y Aston Villas Emi Martínez durante la ventana de transferencia. Sin embargo, la Costa de Porto sería una solución inteligente para el objetivo del problema objetivo de United después de una oferta inesperada de transferencia.

Sky Alemania ha informado que Galatasaray ha realizado una oferta de £ 17 millones para Costa, que probablemente será rechazada por Porto. Se sugiere que el lado turco ve a Costa como un objetivo alternativo mientras continúan luchando por la estrella de Manchester City.

El capitán de Porto Costa, de 25 años, está constantemente vinculado a un cambio a Old Trafford. Según los informes, fue uno de los candidatos para reemplazar a David de Gea en United antes de que Onana llegara al club en 2023.

Se afirma que el Schotstopper tiene una cláusula de liberación de £ 63 millones en su contrato, que se ejecuta durante otros dos años. Galatasaray, sin embargo, claramente piensa que pueden conseguirlo mucho más barato después de mostrar solo £ 17 millones. Esto también puede ofrecer una solución simple para United, dada la competencia reportada de City por la firma de Donnarummma y el presupuesto limitado del club.

Manchester United ha sido conectado con el portero de Porto Diogo Costa desde 2023 (Imagen: Diogo Cardoso/Getty Images)

Es entendiendo que United actualmente prioriza a un centrocampista por encima de un guardián antes de la fecha límite de septiembre. Sin embargo, la necesidad de un nuevo guardián fue claramente durante el fin de semana después del precioso error de Bayindir y la confirmación de Amorim de que la exclusión de Onana no estaba relacionada con una lesión. Cuando la ausencia de Onana se debió a problemas de aptitud física, Amorim respondió: «No (no está herido), se ha recuperado, pero los otros niños lo hicieron muy bien durante la pretemporada, así que tengo que equilibrar eso».

Bayindir lo reemplazó entre los puestos de United, pero hizo poco para establecerse como el número uno permanente del equipo. El jugador de 27 años ha realizado 12 actuaciones para United desde que llegó a Fenerbahce hace dos años. El ex capitán del United, Roy Keane, criticó a Turquía, internacional por su parte en el objetivo ganador del Arsenal.

«El crédito a Arsenal-Ze varía la entrega; la atacan. Pero si usted es el portero, tome el control de la caja de seis años», dijo Keane en Sky Sports. «Los arqueros y los defensores se quejan todo el tiempo por las personas que se meten en la cara. Te metes en la cara. Sea agresivo.

«A menudo lo dije para un guardián, venga por violencia. Toma el control. Demasiado fácil. Es como un colegial, Dings. United – Débil y suave».

Los porteros del Manchester United Andre Onana y Altay Bayindir fueron investigados durante su tiempo en el club (Imagen: Alex Livesey/Getty Images)

El ex compañero de equipo de Keane, Gary Neville, estuvo de acuerdo con el ex patrón de tamaño. El experto admitió que quería que United se concentrara en Donnarumma o Martínez debido a su impresionante presencia y personalidades fuertes, cualidades que cree que están faltando en las opciones actuales del portero del club.

«La razón por la que creo que serían buenos guardianes para Man Utd no es necesario porque son los mejores guardianes de Europa, pero son grandes personalidades y personajes», dijo en el podcast Gary Neville.

«Has visto a Donnarumma en una final europea que salva esos castigos para Italia. Parecía un gigante. Jugó para el PSG en grandes juegos bajo presión. Martínez jugó y ganó para Argentina en el final de la Copa Mundial.

«Jugaron bajo presión extrema y casi se alejan con esa arrogancia y dominio de un arquero, el hombre United necesita eso».