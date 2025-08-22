Cláusula de propiedad del Manchester United explicada – Acuerdo de Sir Jim Ratcliffe

Man Utd está técnicamente de vuelta en el mercado después de que una cláusula con Sir Jim Ratcliffe se puso activo este mes.

Avram Glazer representado con Sir Jim Ratcliffe.

¿Podría la familia Glazer Sir Jim Ratcliffe realmente patear del Manchester United? La respuesta es sí.

Sin embargo, es muy poco probable, así que aquí hay una explicación de los titulares que puede haber visto.

Cuando Ratcliffe adquirió una participación minoritaria en Old Trafford en febrero de 2024, se insertó una cláusula en el acuerdo que, en esencia, estipuló que los vidrios tendrían la opción de forzar a todos los accionistas, incluidos INEOS, para vender sus acciones después de 18 meses de la inversión firmada.

La cláusula de ‘Drag-Along’ significa que la familia Glazer tiene derecho a vender a un tercero y obligar a Ratcliffe a vender sus acciones; Ratcliffe, sin embargo, tiene el derecho de igualar dicha oferta.

Los drag-alongs son comunes en el mundo de los negocios. Hacen que sea más fácil que se venda una empresa porque evitan que un accionista minoritario bloquee un acuerdo que quiera tener lugar la mayoría.

Para ‘patear’ a Ratcliffe, la junta, que incluye representantes designados por INEOS, debe votar por una venta. Y los Glazers deben recibir una oferta que Ratcliffe no estaba dispuesta a igualar.

Los Glazers solo podían forzar a Ratcliffe en una venta si la oferta era de al menos $ 33 por acción, porque eso es lo que Ratcliffe pagó para adquirir un primer 27.7 por ciento del club.

La propiedad de Ratcliffe aumentó al 28.94 por ciento en diciembre después de haber inyectado otros £ 79.3 millones.

Sir Jim Ratcliffe, Omar Bercrada y Avram Glazer después de la final de la Europa League.

En 2023, el jeque Jassim y Ratcliffe estaban conversando con el Grupo Raine, quien supervisó la venta del club en nombre de los Glazers, y ambos campamentos informaron a la confianza durante todo el proceso.

Ratcliffe, sin embargo, ganó la pelea y adquirió un interés minoritario. El jeque Jassim hizo una oferta de alrededor de £ 5.5 mil millones para obtener el control total sobre el club, pero los Qatar no pudieron proporcionar una prueba de fondos durante las conversaciones.

La gama de jeque Jassim incluía una promesa de borrar todas las deudas de United e incluyó un fondo separado que solo se dirigió al club y a la comunidad circundante, pero su legitimidad fue dudosa durante todo el proceso.

Independientemente de las banderas rojas con el jeque Jassim, no hay sugerencia de que pueda regresar a la mesa. Y crucial es que no hay sugerencia de que los Glazers quieran vender.

La familia estadounidense puede llevarse bien con Ratcliffe y Avram Glazer ha estado en competencias además del multimillonario británico.

A principios de este año, Ratcliffe habló con los tiempos y dijo: «Para ser honestos con los Glazers, son realmente buenos en el lado comercial. Las personas que me aconsejan dicen que los fanáticos no quieren escucharlo. Así que tengo que tener cuidado. Recibo muchas críticas cuando apoyo a los Glaziers, pero el hecho es que son realmente personas decentes.

«Son la costa este, ya sabes: que la vieja costa este de la América, son muy educadas, son muy civilizadas, son las personas más agradables del planeta. No hay un hueso malo en el cuerpo de Joel Glazer. Parte del problema es que no hay un hueso malo en su cuerpo.

«Tenemos una asociación muy profesional con la familia Glazer. Son realmente honestos y claros, no lo que esperas cuando lo lees en la prensa. Y ambos son [Avram and Joel – the most involved in the club] Apasionado por el Manchester United.

«Me gustan si la gente, para ser sincero, podrían habernos dado un momento muy difícil, no podrían, después de que nos agarraron Ashworth y Erik Ten Hag?»

Ratcliffe en la presentación de la renovación de Carrington.

Se supone que los Glazers están satisfechos con la inversión de Ratcliffe desde que ha estado en control de actividades de fútbol.

El jugador de 72 años ha puesto $ 300 millones (£ 223) de su propio dinero, que pagó la actualización de £ 50 millones a Carrington, y ha establecido una ambición para ganar la Premier League nuevamente para 2028.

«Manchester United es el club de fútbol más grande del mundo», dijo Ratcliffe en la presentación de la marca de Carrington. “Puedo testificar eso porque viajo mucho y a todas partes, no importa cuán remoto, siempre conozco a los fanáticos del Manchester United.

“Todos en el mundo conocen la marca Manchester United, por lo que con esas dos cosas el club tiene que competir al más alto nivel que sea adecuado para la marca y el tamaño e historia del club.

«Aunque una instalación de clase mundial no solo nos lleva a ese lugar, creo que es uno de los ingredientes más importantes del mundo moderno. Creo que ahora tenemos una instalación de entrenamiento de clase mundial aquí.

«Cuando llegamos por primera vez, hace dos años, vine a Carrington y tuvimos una buena presentación aquí. Es una excelente instalación y estoy seguro de que fue en el año 2000, pero 25 años después no era lo que tenía que ser para los cuatro o cinco equipos principales en Europa.

“Fue casi la primera decisión importante que tomamos cuando llegamos en el primer trimestre de 2024 para invertir en esta instalación de capacitación.

«Hubo muchos no dañadores en el vecindario, que dijeron que no lo harás dentro de los 12 meses, será un desastre, pero estoy muy feliz de decir que ha llegado a tiempo con el presupuesto y logramos servir a todos los equipos aquí en instalaciones reducidas, pero hemos funcionado en ese período de 12 meses».

No sería interesante a los Glazers mostrarle a Ratcliffe la puerta en Old Trafford.

