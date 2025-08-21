Aunque parece poco probable que el Manchester United cierre un acuerdo para Carlos Baleba este mes, una cláusula en su contrato puede continuar haciendo el procedimiento para el centrocampista de Brighton en el futuro más difícil.

Carlos Baleba parece seguir siendo un jugador de Brighton (Imagen: Getty Images)

Se supone que Carlos Baleba ha incrustado una cláusula vendida en su contrato actual que finalmente podría sofocar el Manchester United.

Los Red Devils han hecho su interés en la estrella de Brighton & Hove Albion, que se anuncia este verano, a pesar de las gaviotas que insisten en que su talentoso centrocampista no está a la venta. Como resultado, el jugador de 21 años ha visto un precio de aproximadamente £ 100 millones en su cabeza, y United Chiefs informó que un movimiento es muy poco probable antes del 1 de septiembre.

Sin embargo, los esfuerzos futuros para vincular al camerunés a un contrato con Old Trafford, sin embargo, pueden verse obstaculizados por una cláusula de ventas, según lo informado por Fabrizio Romano. Baleba tendría una disposición en su acuerdo actual, lo que significa que el 15 por ciento de cada venta de Brighton va a Lille.

Según los informes, Brighton de Clause correspondía a la Ligue 1 -Outfit cuando los dos clubes llegaron a un acuerdo de alrededor de £ 26 millones hace dos años. Podría ayudar a explicar la considerable apreciación de Brighton Van Baleba y su actitud fija en las conversaciones sobre una venta.

Las gaviotas tienen una figura en mente que quieren recibir para permitir que el joven abandone el estadio AMEX, dado que parte de ella irá a su antiguo club. Teóricamente, United podría haber visto un precio de venta de £ 85 millones para Baleba si no hubiera una cláusula de contrato, porque Brighton no perdería £ 15 millones de su aprecio de £ 100 millones a Lille en ese escenario.

Ruben Amorim llega al final de su primera ventana de transferencia de verano en Old Trafford, y ha gastado una gran cantidad de reclutas en los últimos meses. Más de £ 200 millones se salpican en personas como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Sin embargo, el táctico portugués podría haber estado en una mejor posición para negociar Baleba si hubiera podido cambiar permanentemente a algunos jugadores que no forman parte de sus planes.

La venta sin duda llevará a los Red Devils a una mejor posición con respecto a la presión de PSR, y aunque todavía hay esperanza de que se pueda encontrar un acuerdo para continuar Alejandro Garnacho, dado que se dice que Chelsea es un acuerdo para el jugador de alas, otro excedente de Actifo, Jajlun.

Manchester United tenía a Carlos Baleba en su radar este verano (Imagen: papá)

United ha logrado ahorrar alrededor de £ 12 millones en salarios después de que Marcus Rashford se comprometa con un traslado de un año a Barcelona con una opción de comprar, aunque el club tenía la esperanza de encontrar una casa permanente para el producto académico, que salió de gracia en Amorim.

Mientras tanto, el futuro de Hojlund ha sido cuestionado en vista de la llegada de Sesko de RB Leipzig en un movimiento de £ 73.7 millones a principios de este mes. Aunque están vinculados a los movimientos de préstamos con Napoli y AC Milan, el danés insistió en quedarse en el noroeste para luchar por su lugar durante la nueva campaña.

Amorim no tuvo éxito en encontrar el éxito con su envejecimiento en el centro del campo compuesto por Casemiro y Christian Eriksen en el período pasado, pero no es solo el centro del parque el que podría hacer con el refuerzo antes del día de la fecha límite. Andre Onana no ha logrado darse cuenta de su propio precio de £ 47.2 millones desde que llegó del Inter de Milán en 2023, cometiendo una serie de errores costosos en la máxima categoría inglesa, a pesar de que llega como uno de los tapones de tiro más brillantes del mundo.

Debido a que el camerunés acaba de recuperarse de una lesión en los isquiotibiales, Altay Bayindir se usó como una elección de Keeper de Amorimia durante el primer partido de la Premier League de United contra el Arsenal en Old Trafford el domingo. Después de la pérdida 1-0 de United, aún se ha visto si United hará un intento final de encontrar un nuevo número 1 frente a la ventana que se cerrará el 1 de septiembre.