Claudio Echeverri aumentó las apuestas en transferencias después de que Man City demostrara que estaba equivocado

La ventana de Oscar Bobb en el Manchester City parece haberse cerrado y Claudio Echeverri tiene trabajo por hacer para evitar lo mismo

Claudio Echeverri ha tenido problemas durante su cesión en el Bayer Leverkusen procedente del Manchester City

Si quiere ver cuán escasas pueden ser las probabilidades en el Manchester City, solo mire a Oscar Bobb. El noruego se abrió camino en la plantilla del primer equipo en 2023, marcó uno de los goles más emblemáticos de la década de Pep Guardiola en el club y parecía encaminado a un gran avance en vísperas de la temporada 2024/25 cuando sufrió una fractura en la pierna en el entrenamiento.

Tal vez hubiera salido mal de todos modos, ya que todo el equipo tuvo problemas esa temporada, pero fue particularmente cruel para Bobb que una lesión le privara de la oportunidad de generar el mayor impacto cuando nunca había lucido mejor. Cuando regresó más tarde esa temporada, las cosas no eran exactamente iguales.

Ese también ha sido el caso esta temporada. Después de un buen comienzo en los Wolves, la forma de Bobb cayó y Pep Guardiola favoreció a otros jugadores no solo en su once inicial sino también en su equipo, con el jugador de 22 años completamente excluido en más de una ocasión.

Como si su posición no fuera ya lo suficientemente vulnerable, el City se lanza al mercado de enero para fichar a Antoine Semenyo por alrededor de £65 millones. Más abajo en el orden jerárquico va Bobb y más cerca de la puerta de salida; Tiene talento y es lo suficientemente joven como para tener una carrera fantástica, pero su paso por Etihad parece bueno por ahora.

Tal incertidumbre debería recordarle a Claudio Echeverri que puede ser muy difícil volver de un paso en falso, incluso si no es por culpa propia. Echeverri llegó procedente de River Plate en enero de 2025 y el talentoso centrocampista debutó en el City como suplente en la final de la Copa FA.

Si eso no aclara lo bien que lo valoró Guardiola, llevó al equipo al Mundial de Clubes y fue titular contra el Al Ain antes de sufrir una desafortunada lesión. El City lo retuvo más tiempo del necesario, en parte porque impresionó con el primer equipo, pero había encontrado otras opciones para él cedido para esta temporada que consideraban mejores que el Leverkusen: su preferencia y la de su equipo.

El City estuvo de acuerdo y el traspaso al Leverkusen fue un desastre. Tanto es así que el director deportivo de la Bundesliga anunció que el traspaso fue cancelado mientras las firmas en los trámites aún estaban húmedas. Echeverri había sido presentado como el número 9, pero apenas jugó más de 90 minutos en la primera mitad de la temporada y se consideró que una salida anticipada era lo mejor para todos.

Y así Echeverri se marcha al Girona, que realmente lo quería este verano y donde el City hubiera preferido elegirlo en su momento. Echeverri tendrá al menos seis meses allí para defender los planes de Argentina para la Copa Mundial y demostrar que tiene lo necesario para regresar a Manchester con Guardiola.

Después de ver lo rápido que se le puede cerrar la puerta al City, Echeverri debe retroceder si no se ve empujado en esa dirección al no poder demostrar que el City está equivocado sobre su desarrollo. El precio que pague por la decisión del Leverkusen dependerá de lo que pueda conseguir en Girona.