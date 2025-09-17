Claire Sweeney en contacto con el apoyo de la familia Ricky Hatton después de la muerte del ícono del boxeo

El ex pareja de Ricky mostró solidaridad con Campbell Hatton mientras hablaba públicamente después de la muerte de su padre

Ricky y Claire Sweeney se representan juntos el año pasado (Imagen: Claire Sweeney Instagram)

La ex novia de Ricky Hatton, Claire Sweeney, mostró su apoyo a su hijo mientras rindía homenaje a su padre. La leyenda del boxeo británico Ricky fue encontrada muerte trágica en su casa en Gee Cross, Hyde, el domingo por la mañana (14 de septiembre), de 46 años.

El hijo de Ricky, Campbell Hatton, de 24 años, anoche (martes) habló públicamente por primera vez sobre la conmoción de su padre.

Él dijo: «Profundamente sadded no es la palabra» mientras coloca una serie de fotos y videos en Instagram.

Y Claire mostró solidaridad con Campbell con dos comentarios de corazón en respuesta, informa el espejo.

Por primera vez, colocó cinco hartemojis minutos después de que Campbell compartió el tributo, y luego dijo a la madre de uno Claire: «Envías amor xxx».

Cada uno de estos comentarios recibió me gusta cuando los fanáticos de Hatton se reunieron en la familia.

Campbell Hatton (izquierda) con papá Ricky (Imagen: Campbell Hatton (Instagram))

Campbell escribió: «Con el corazón roto no es la palabra. Todos siempre han dicho que yo era doble y nunca dijo una palabra de Waarder.

«Te mira en todos los aspectos de la vida. No puedo explicar cuánto me he reído que hemos tenido, y todos los buenos momentos que recordaré para siempre. Simplemente no puedo creer que ya no lo tengamos. Amo a tu papá».

Claire, de Walton, Liverpool, se separó de Hatton a principios de este año después de un torbellino romanticismo.

La pareja mantuvo una estrecha amistad desde entonces y, después de la muerte de Hatton el domingo, Claire compartió, 54, su dolor.

A principios de esta semana publicó en Instagram: «Necesito unos días para procesar las devastadoras noticias sobre mi querido amigo Ricky.

Claire se separó de Ricky a principios de este año después de un torbellino romanticismo (Imagen: Instagram/ @RickyHitManhatton)

«Mis pensamientos están con su familia, especialmente sus hijos Campbell, Millie Fearne y Lyla, su nieta.

«Para ellos, hablan y para todos sus amigos que lo amaban tan profundo y tantos años te enviaré mi más profunda simpatía. Ricky, fuiste el campeón humano. Te amamos y te apreciamos. Siempre te amo».

Claire acompañó sus palabras con un montaje de videos y fotos de su tiempo con Ricky, banda sonora por el número de Elvis «Si puedo soñar».

Los amigos del jabonador sacaron su mano de ofrecer sus condolencias. Catherine Tyldesley, que interpreta a Eva Price, escribió en Coronation Street: «Lamento mucho mi amor. Una leyenda real se fue demasiado rápido. Dios los bendiga y el amor por él y su familia/amigos. Te amo xx»

Mientras que la ex estrella de Easters, Rita Simons, reaccionó con un simple corazón de amor rojo.

Claire, que estuvo en Brookside durante 12 años en dos períodos, había conocido a Hatton durante décadas antes de que se encontrara bailando nuevamente el hielo el año pasado.

El héroe de boxeo de Greater Manchester fue eliminado por primera vez del popular programa ITV, dos semanas antes de que Claire, también presentadora de televisión, fuera votado.