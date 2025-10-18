Cinco jugadores que se perderán el Liverpool vs Man United cuando surja el impulso de Rubén Amorim

Rubén Amorim podría no contar con dos jugadores del primer equipo para la visita del Manchester United al Liverpool el domingo, mientras que Arne Slot ha proporcionado información actualizada sobre tres de sus jugadores

No hay garantía de que la estrella del Manchester United, Noussair Mazraoui, regrese contra el Liverpool (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Manchester United y Liverpool se enfrentarán por primera vez esta temporada mientras los hombres de Ruben Amorim buscan causar aún más miseria a Arne Slot.

Los campeones de la Premier League han perdido sus últimos tres partidos en todas las competiciones, sufriendo derrotas ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea. El United, por su parte, visita Anfield tras una cómoda victoria por 2-0 sobre el Sunderland.

Tras el segundo parón internacional de la temporada, los dos rivales se enfrentan en Merseyside en el partido más importante del fin de semana. El United buscará su primera victoria en Anfield desde enero de 2016, una racha de diez partidos sin ganar.

Tanto Amorim como Slot trajeron las últimas noticias sobre lesiones en sus ruedas de prensa del viernes. Aún no está claro para el United si Noussair Mazraoui Estaré lo suficientemente en forma para el fin de semana.

Tras su última aparición en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea el 20 de septiembre, el lateral quedó fuera de juego por una lesión misteriosa. Se presentó en el campo de entrenamiento de Marruecos durante el parón internacional, pero no participó en las victorias contra el Congo y Bahréin.

«Mazraoui, no lo sé», dijo Amorim cuando se le preguntó sobre las últimas novedades del equipo. Con Mazraoui aparentemente 50/50 para el partido, United podría recibir un impulso potencial con su regreso.

Lisandro Martínez Sin embargo, ciertamente no participará en el viaje a Anfield, y Amorim confirmó que regresará de una lesión en el ligamento cruzado.

Amorim admitió que no estaba seguro de si Mazraoui estaría listo para la visita del Manchester United al Liverpool (Imagen: Getty Images)

Añadiendo más noticias sobre el equipo, el técnico del United dijo: «El resto de los chicos, los jugadores nacionales, están listos, pero si has visto los partidos, algunos de los jugadores jugaron en Japón, así que tenemos que tener cuidado de darles más tiempo».

Para el campeón, tres jugadores cruciales llegan al partido del domingo con signos de interrogación a su alrededor. Portero Alisson está excluido, mientras Ibrahima Konate Y Ryan Gravenberch Hay dudas sobre la idoneidad del juego, y Slot revela sus posibilidades de aparecer.

“Ryan está completamente en forma, todavía necesita entrenar, pero en forma, estamos en un buen lugar con el equipo holandés”, confirmó en su rueda de prensa. “Ibou ha vuelto con nosotros y se espera que entrene hoy.

«Alisson no está entrenando, así que está de baja. ¿Cuánto tiempo estará de baja? Es difícil decirlo, porque la fase final de la rehabilitación siempre te da puntos positivos y negativos, pero no el fin de semana ni la próxima semana».

