Christian Eriksen recibió el

El nuevo Manchester United Transfer News como Christian Eriksen permanece sin un club.

Christian Eriksen todavía está buscando un nuevo club. (Imagen: Alex Livesey/Getty Images)

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen puede tener la oportunidad de convertirse en miembro de un nuevo club, en el que Bayer Leverkusen llamó al ex gerente de Dinamarca Kasper Hjulmand, tenía su nuevo jefe.

Eriksen ha estado sin un club desde que dejó United al final de su contrato en el verano. Es un agente libre, significa que puede unirse a un nuevo club, a pesar de que la ventana de transferencia de verano ahora se está cerrando.

El internacional danés se ha asociado con movimientos en varios clubes en los últimos meses. Estaba en una conversación con el lado del campeonato Wrexham, pero habría rechazado la oportunidad de convertirse en miembro del club galés.

Eriksen ha mantenido su condición entrenando con el lado sueco Malmo. Estar sin un club significa que fue omitido del nuevo equipo en Dinamarca para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Escocia y Grecia durante el receso internacional actual.

El jugador de 33 años buscará la oportunidad correcta cuando llegue, y un cambio en el club alemán Bayer Leverkusen podría darle esa oportunidad.

El ex United Baas Erik Ten Hag fue despedido como gerente del club a principios de mes, por lo que Leverkusen ahora anunció el nombramiento de Hjulmand como su reemplazo. Se sabe que el jugador de 53 años toma la delantera sobre Dinamarca y en 2021 a la semifinal del Campeonato Europeo en Leiden, donde perdieron de Inglaterra.

Eriksen era parte de ese equipo de Dinamarca, pero se perdió el resto del torneo después de haber tenido un paro cardíaco durante el primer partido contra Finlandia. Después de recuperarse por completo, regresó en 2022 y se quedó regularmente frente a su nación.

Hjulmund había trabajado estrechamente juntos en el pasado en el pasado y posiblemente podía recurrir a Eriksen mientras quiere colocar su sello en su nuevo lado. Leverkusen también puede estar buscando una calidad adicional al atacar el mediocampo después de la venta de verano de £ 116 millones de Florian Wirtz a Liverpool.

Sin embargo, el club completó las sesiones de firma de Ibrahim Maza y Malik Tillman, que juegan en el puesto. Tillman tuvo una influencia positiva en su debut para el club y anotó en el empate 3-3 con Werder Bremen.

Con opciones para atacar el centro del campo ya en su lugar, si se unía a Leverkusen, Eriksen puede comenzar a encontrar regularmente. Para tener garantizado el tiempo de juego regular, el centrocampista puede tener que dejar caer un nivel y es una decisión que el propio Eriksen debe tomarse.

