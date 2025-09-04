Christian Eriksen Next Club sugiere después de la salida del Manchester United cuando una actualización se destaca

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen es visto con Malmo mientras quiere encontrar un nuevo club después de dejar Old Trafford

Christian Eriksen salió del Manchester United este verano después de tres temporadas en Old Trafford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Christian Eriksen fue filmado con entrenamiento con Malmo después de salir del Manchester United este verano. El centrocampista danés es agente libre este verano después del final de su contrato con United.

El jugador de 33 años se unió a los Rojos en 2022 después de una transferencia gratuita después de períodos con el Inter de Milán y Brentford, después de haber dejado el Tottenham Hotspur en enero de 2020.

Durante su mandato de tres años en Old Trafford, Eriksen realizó un poco más de 100 actuaciones, arrojó ocho goles y ofreció 19 asistencias. También ayudó al club a asegurar la Copa Carabao y la Copa FA en 2023 y 2024 respectivamente.

Después de la conclusión de su contrato en julio, Wrexham supuestamente hizo un movimiento sorpresa para el experimentado mediocampista. Según el Daily Mail, el club galés, que ha protegido tres promociones consecutivas y esta temporada participó en el campeonato, un enfoque inesperado para Eriksen.

Sin embargo, se dice que el danés los ha rechazado y todavía permanece sin un club. Ahora Eriksen ha sido filmado con entrenamiento con Malmo en una grabación de video del periodista sueco Johan Dolck Wall.

El ex hombre unido -Midfielder Christian Eriksen se representa en el entrenamiento para Malmo (Imagen: @johandolckkwall)

Cuando se le preguntó en junio sobre su futuro, le dijo a TV 2 Sport: «En este momento no hay nada. Hay interés en todas partes, pero no hay nada que esté cerca de firmar.

«Mi enfoque será jugar partidos internacionales y luego tener unas buenas vacaciones de verano. Fue un gran lugar para mí y mi familia, y hemos estado allí durante muchos años.

«Cuando me mudé de Tottenham a Inter, no era el plan para mí volver a Inglaterra. Desde entonces, he estado allí nuevamente durante tres años y medio, por lo que nunca se puede decir, pero la prioridad es que me vaya».

