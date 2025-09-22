El delantero aún no ha sido admitido en un equipo de la jornada para el Manchester United esta temporada después de ocho actuaciones en 2024/25.

Chido Obi continúa impresionando el lado de desarrollo del Manchester United en un mensaje a Ruben Amorim. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Jonger Chido Obi del Manchester United ha enviado un recuerdo claro de su calidad a Ruben Amorim mientras continuaba su rica forma de forma para el objetivo de los menores de 21 años. Al delantero le resultó difícil entrar en la foto del primer equipo esta temporada, que había estado en las afueras del equipo de Amorim hacia el final de la temporada pasada.

Hasta ahora, el delantero de 17 años no se ha mostrado en un equipo de la jornada para el primer equipo de Amorim, en la acción del equipo de desarrollo.

El adolescente jugó en los cuatro partidos de la Premier League 2 de United. Después de comenzar los dos juegos anteriores y anotó en ambos, Obi estaba nuevamente en la línea de salida, para el partido contra el Liverpool U21 el domingo.

Con United 1-0 hacia abajo en la dirección del descanso, Obi se puso en la hoja de puntaje para el intervalo. Ese objetivo comenzó el regreso que fue completado por Jaydan Kamason en el minuto 81 cuando United salió como ganadores de 2-1.

El último objetivo debería servir como un recordatorio de Amorim a lo que el adolescente puede hacer, especialmente dados los Strikers of United en lo que va de la temporada.

Ninguno de los dos huelguistas reconocidos de United, Benjamin Sesko o Joshua Zirkzee, apareció en la hoja de puntaje en uno de sus cinco partidos de la Premier League.

Si OBI continúa anotando para los U21, el Amorim podría obligar al delantero a dar otra oportunidad en el primer equipo. El joven ha sido Número de equipo asignado 32 Para United esta temporada, para reemplazar el equipo número 56 que usó el año pasado.

El partido contra el Liverpool también vio el verano firmando a Diego Leon por primera vez para el club desde que hizo el movimiento de Cerro Poreno en Paraguay en julio. El trasero izquierdo jugó 45 minutos del juego mientras continuaba su adaptación al fútbol inglés.

