Chido Obi envía un recordatorio de Ruben Amorim en el Manchester United U21 Win vs Man City

Man UTD U21s ganó 2-1 contra Man City el domingo en la Premier League 2 y Chido Obi anotó el gol de apertura.

Chido Obi tiene un talento para marcar goles. (Imagen: Mutv)

Chido Obi recientemente retiró el Manchester United de su biografía en Instagram.

La eliminación del nombre del club puede ser completamente insignificante, pero los seguidores de la academia han sugerido que puede ser una pista de frustración con falta de posibilidades para el primer equipo.

La mejor manera de responder a esa decepción es anotar para la academia y Obi anotó su segundo gol de la campaña para abrir el puntaje contra el Manchester City menor de 21 años.

Los clubes de Manchester chocaron en Leigh Sports Village el domingo por la tarde, que se sintió como el titular del derby de Manchester derecho en el Etihad después del descanso internacional.

Quizás Obi pensó durante el verano que tendría la oportunidad de involucrarse en tales ocasiones esta temporada. El joven hizo ocho primer equipo en el último período, supera a Rasmus Hojlund durante el viaje después de la temporada y viajó a los Estados Unidos para la pretemporada.

Obi comenzó contra Leeds en Estocolmo e hizo dos actuaciones más del banco en los Estados Unidos, pero Ruben Amorim no llamó al joven delantero el joven delantero esta temporada.

El joven de 17 años debe ganar sus rayas para la participación del primer equipo. Hizo una fuerte impresión en el término anterior en circunstancias difíciles, pero estaba claro que todavía tenía un largo camino por recorrer con su desarrollo.

Obi puede mirar a Max Dowman (15) y Ethan Nwaneri (18) en su antiguo club Arsenal y notar que Mikel Arteta ha promovido permanentemente a ambos jugadores a su equipo senior.

Cada situación es diferente y Obi tiene que luchar para impresionar a Amorim con sus versiones para los U21. Luchó por involucrarse por grandes partes de la primera mitad contra City en el mini manchester Derby y recibió un oído del recién nombrado asistente de gerente, David Horseman.

«Ve a Chido, en el hombro», gritó Horseman en un momento determinado para alentar a Obi a presionar a su oponente. Obi condujo a través de la competencia, pero mostró justo antes del descanso por qué es un talento.

Obi terminó en la esquina derecha.

Obi rebotó en la indecisión de Divine Mukasa alrededor de la ciudad. El joven todavía tenía que hacer trabajo, pero golpeó impresionante en la caja para terminar brillantemente fuera del portero de la ciudad, Jack gana.

Los huelguistas que valen su sal solo necesitan una oportunidad para terminar y OBI tiene instintos admirables en la caja. Algunos jugadores tienen que trabajar incansablemente en su tecnología final, pero naturalmente viene para OBI.

United tuvo la suerte de tener una ventaja de 1-0 debido al intervalo. City creó excelentes oportunidades en los primeros 30 minutos, pero no pudo encontrar un avance y sus desechos fueron castigados.

«¿Por qué disparó tan temprano», dijo el gerente de la ciudad, Ben Wilkinson, en la línea de toque cuando Justin Oboavwoduo no se mantuvo fresco después de un mal pase de Jaydan Kamason.

Wilkinson estaba comprensiblemente decepcionado cuando regresó al vestuario para el descanso. City no pudo dejar que su dominio contara y el cambio de impulso tuvo lugar cuando el juego se reanudó.

United mejoró enormemente al comienzo de la segunda mitad, aparentemente enérgico después de una discusión con Binnion. Sam Mather estuvo cerca de anotar a la izquierda y la toma de James Scanlon parpadeó pulgadas de ancho.

Luego, Shea Lacey fue introducido para Jayce Fitzgerald para realizar su primera actuación en U21. La joven altamente talentosa casi tuvo un impacto inmediato con una volea desde el borde de la caja, pero se salvó.

La ciudad de la ciudad de Counceted EmbeGe más tarde para igualar a través de Reigan Heskey. Ambos hijos de Emile Heskey comenzaron a City, mientras que los gemelos de Darren Fletcher comenzaron para United, que era una trama secundaria para hacer que los fanáticos se sintieran viejos.

Binnion respondió introduciendo Amir Ibragimov. El joven jugó 90 minutos completos el sábado para los jóvenes menores de 18 años y no solo estaba bien jugar nuevamente, sino que anotó el ganador del partido.

Lacey jugó una hermosa cruz en la caja para encontrar a Ibragimov en el poste de atrás para completar una victoria impresionante en Manchester Derby. Los fanáticos del United esperan el mismo resultado cuando el primer equipo juega después del descanso.