Chelsea -Sster coloca a la críptica Alejandro Garnacho -Message antes del Manchester United Choque

Una cuestión de semanas después de salir del Manchester United para convertirse en miembro del Chelsea, Alejandro Garnacho regresa a Old Trafford esta noche

Alejandro Garnacho se enfrentará a su antiguo club Manchester United el sábado por la noche (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto)

El defensor del Chelsea, Marc Cucurella, parecía mostrar que Alejandro Garnacho estará en el equipo de su equipo esta noche para el juego contra el Manchester United.

El extremo de 21 años todavía tiene que comenzar para los londinenses del oeste, pero puede aparecer por primera vez en las once iniciales desde que deja a United para mudarse a la capital. El equipo de Ruben Amorim es presentador de los hombres de Enzo Maresca en lo que parecía ser un juego peligroso para los Rojos.

Garnacho retiró su debut en el Chelsea en el 2-2 de los Blues con Brentford y también apareció como un reemplazo en su derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich. A pesar de dos resultados decepcionantes, Garnacho mostró un potencial considerable.

Después de ver la reciente historia de Instagram de Cucurella, Garnacho podría involucrarse para ver a United. El español subió una foto de sí mismo y Garnacho uno frente al otro en el entrenamiento con una superposición de emoji.

Marc Cucurella alimenta a las especulaciones de que Alejandro Garnaacho podría comenzar para Chelsea este fin de semana (Imagen: @cucurella3 en Instagram)

El gerente del Chelsea, Enzo Maresca, también sugirió que Garnacho se haya tocado en sus planes. El italiano dijo: «En los últimos dos juegos fue muy bueno. Puede ser muy bueno en la segunda mitad.

«Recientemente lo expliqué contra el Bayern de Múnich. Ajustamos nuestro estilo de lo que queremos del extremo. Ahora, cuando está listo para comenzar mañana, creo que está listo para comenzar».

Cuando se le preguntó si Garnacho podría lidiar con una recepción hostil, Maresca respondió: «Sí, siempre es difícil. Recientemente, contra el Bayern Munich, Cucurella cada vez [he] tocó la pelota, [he got booed]. El sonido no fue el mejor. Pero también debes aprender a lidiar con cosas como esta. «

Maresca también dijo que hablará con Garnacho para medir si está listo para enfrentar su lado anterior. Añadió: «Probablemente sea algo en lo que tenemos que pensar. En primer lugar, porque es joven, para que no sepas reaccionar.

«Pero también en caso de que decidamos comenzar con él, conversaré con él para preguntar también qué piensa sobre eso».

Chelsea no ha logrado obtener una victoria contra United en Old Trafford en la Premier League desde mayo de 2013. Cuando se le preguntó si este era un momento adecuado para remediar el récord, Maresca respondió: «Creo que siempre es difícil jugar United en su estadio, Old Trafford.

«Así que no creo que este sea el momento adecuado, o el próximo año será el momento adecuado, o el año pasado fue el momento adecuado. Siempre es difícil. Es un equipo difícil, es un estadio difícil.

«Veo los partidos que juegan esta temporada. Algunos juegos no son un resultado real en el juego de la ciudad. Hasta 1-0, 2-0 estaban en el juego. Cuando el juego no estuvo allí, tuvieron algunas oportunidades de anotar y continuar con el resultado. Por lo tanto, será un juego difícil».