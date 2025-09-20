Chelsea confirma la decisión de Alejandro Garnacho para el regreso de la Liga Premier de Man United

El ex jugador de ala del Manchester United, Alejandro Garnaacho, regresa esta noche desde su cambio de verano de regreso a Old Trafford a Chelsea

Alejandro Garnacho se representa a su regreso al Manchester United (Imagen: Chelsea Football Club/Chelsea FC a través de Getty Images)

El entrenador de Chelsea, Enzo Maresca, confirmó que estaba planeando Alejandro Garnacho para dar unos minutos esta noche a su regreso al Manchester United.

El tiempo de Garnacho en Old Trafford llegó a su fin en el verano después de que una relación tumultuosa con Ruben Amorim llegó al punto de ruptura. Después de que el argentino fue crítico sobre su falta de tiempo de juego en la final de la Europa League, Deporte para hombres Entiende que el gerente portugués le dijo que podría irse en el verano.

Durante el descanso, ganó más vitriolo de los fanáticos del United cuando compartió una foto de sí mismo que llevaba la camisa de Aston Villa de Marcus Rashford mientras estaba de vacaciones. Cuando regresó a Carrington después del verano, informó al club que quería ser vendido antes de que cerrara la ventana.

El deseo del extremo era permanecer en la Premier League y logró lograr esto durante el último fin de semana de la ventana de transferencia de verano cuando se mudó al Chelsea por £ 40 millones. A pesar del hecho de que se fue a fines de agosto, Garnacho regresará esta noche en su nuevo club para la colisión y el juego comenzará en el sofá.

Sin embargo, hablando con Sky Sports, Maresca declaró que el plan era aplicarlo en algún momento. «Absolutamente sí [he is hungry to play]»Dijo el italiano.

«Ya le mostró a Bayern Munich y Brentford que puede ayudarnos y con suerte podamos darle unos minutos en el juego de hoy». Antes de la competencia, los fanáticos del United dejaron en claro sus sentimientos a Garnacho.

Enzo Maresca, gerente de Chelsea (Imagen: Jasmin Walter – Uefa/Uefa a través de Getty Images)

El atacante fue abucheado cuando ingresó al estadio del entrenador del equipo y Jeers lo saludó cuando regresó al campo para el calentamiento del partido.

Y los planes de Maresca estaban casi inmediatamente en desorden, donde Bryan Mbeumo consiguió una película para tener una carrera clara en la portería, solo para que el Chelsea, Robert Sánchez, lo bajara al borde de la zona.

El árbitro buscó una tarjeta roja para rechazar una oportunidad obvia para marcar goles, lo que fue confirmado por un control VAR.

