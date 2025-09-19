Chelsea Boss da una declaración sobre la presión de Ruben Amorim en el Manchester United – ‘sin duda’

Man Utd da la bienvenida al Chelsea este fin de semana en Old Trafford y Ruben Amorim está desesperado por asegurar tres puntos.

Se le preguntó a Maresca sobre Amorim. (Imagen: Chelsea FC)

Chelsea -Baas Enzo Maresca describió a Ruben Amorim como un «hermoso gerente» frente al Manchester United.

United jugará Chelsea en la Premier League el sábado por la noche y Amorim está desesperado por ganar después de la derrota del fin de semana pasado en el Derby de Manchester.

Amorim ha supervisado el peor comienzo de United of a Premier League Campaign durante 33 años. Chelsea son los favoritos de los corredores de apuestas para ganar, aunque el club de Londres no ha ganado en Old Trafford desde 2013.

United debería tener una ventaja sobre Chelsea porque tenían una semana completa para prepararse, mientras que el equipo de Maresca perdió contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones el miércoles.

Amorim está bajo una enorme presión para ganar victorias, pero Maresca está inflexible en que United tiene un «hermoso» entrenador en jefe, como explicó en su conferencia de prensa para la competencia.

«Lo único que puedo decir, realmente aprecio a Ruben [Amorim]»dijo Maresca.

«He visto sus juegos en Sporting desde entonces. Es un gerente maravilloso. Como todos los gerentes, cuando comienzas un nuevo proyecto, a veces puedes luchar un poco más o menos. Pero no tengo dudas de que es un gerente fantástico».

Maresca continuó: «Creo que siempre es difícil jugar United en su estadio, Old Trafford, así que no creo que sea el momento adecuado ahora, o el próximo año es el momento adecuado, o el año pasado fue el momento adecuado

«Son un equipo difícil, en un estadio difícil. Vi los partidos que jugaron esta temporada y algunos de los partidos que jugaron no fueron el resultado real, en términos de … incluso el juego de la ciudad, hasta 1-0 y 2-0, estuvieron en el juego y tuvieron algunas posibilidades de anotar cuando fue 0-0, por lo que será un juego difícil, duda de la duda.

«Prefiero un partido de la Liga de Campeones, sin duda, pero al mismo tiempo la realidad dice que tenían una semana entera para prepararse para el juego y jugamos un juego hace dos días.

«Ella [United] Tener el deseo de ganar este juego. Si estás luchando, tienes el deseo que quieres ganar. Contra Chelsea, en casa, hay todas las razones por las cuales esto puede ser muy importante para ellos. «

Cole Palmer sufrió una lesión en la ingle contra el Bayern de Múnich, pero Maresca confirmó que estaba «bien».

Maresca dijo sobre la aptitud del resto de su equipo: «Volamos de regreso ayer y ahora tenemos una sesión, por lo que tenemos que juzgar a algunos jugadores. Hay algunas dudas, pero no hicimos ninguna sesión después del juego del miércoles, así que lo haremos.

«El juego del miércoles es un juego normal en términos de la Liga de Campeones. Sabíamos que sería un juego difícil: hicimos nuestro mejor esfuerzo. Fuimos muy buenos durante los períodos, pero hay cosas que mejorar».

Juan Mata fue responsable de la última victoria del Chelsea en Old Trafford en mayo de 2013. El ex mediocampista del United anotó en el minuto 87 para completar una victoria tardía para el Chelsea cuando Rafael Benítez estaba a cargo.

Chelsea retiró 1-1 con United cuando visitaron Old Trafford en noviembre.

