Casemiro se muestra fiel al reaccionar tras el comentario ‘vergonzoso’ de Rubén Amorim

Casemiro ha jugado todos menos uno de los partidos de la Premier League del Manchester United esta temporada y fue pieza clave para Rubén Amorim tras superar sus problemas

Casemiro ha recuperado la confianza de Rubén Amorim (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport, CameraSport vía Getty Images)

Rio Ferdinand ha destacado lo notable que fue la reacción de Casemiro al encontrarse como último centrocampista del Manchester United.

Casemiro ha jugado todos los partidos de la Premier League menos uno desde el comienzo de esta temporada cuando estaba en forma. El derbi de Manchester fue la única omisión.

Cuando se le preguntó sobre el internacional brasileño después de la victoria del sábado por 4-2 sobre Brighton and Hove Albion, Ruben Amorim admitió que el brasileño ha estado detrás de cada jugador en su posición recientemente, diciendo: «Creo que tiene mucha experiencia. Es un ejemplo para todos.

“Al principio estaba detrás de todos los centrocampistas, incluso de Toby. [Collyer]pero luchó y trabajó, y ahora está de vuelta en la selección. Él es muy importante para nosotros».

El jugador de 33 años demostró desempeñar un papel crucial el fin de semana pasado cuando encontró la red y ayudó en la victoria sobre Brighton, que se ha convertido en un oponente difícil para el United en las últimas temporadas. Ferdinand ha respondido ahora a los comentarios de Amorim y ha reconocido que Casemiro se habría sentido «avergonzado» por su posición en la plantilla la temporada pasada.

Sin embargo, el ex capitán del United colmó de elogios al brasileño por mostrar la determinación de responder esta temporada. En Rio Ferdinand Presents dijo: «Eso podría haberlo humillado absolutamente, y lo habría hecho. Los futbolistas son inteligentes en un ambiente futbolístico.

“Todos huelen donde están en el orden jerárquico. Entonces, si Amorim te hubiera dicho eso, todos los jugadores de ese equipo habrían sabido que Casemiro está al final de su grupo, mientras que Toby está seleccionado antes que él.

«¿Saben lo vergonzoso que habría sido para Casemiro? Pero si se arremangara y dijera: ‘Eso no va a pasar, todos sabéis que soy mejor que él, todos sabéis que soy el mejor mediocampista del club. Miren este espacio'».

«Toby Collyer está ahora en West Brom. No es una falta de respeto, creo que es un jugador joven realmente bueno con un futuro brillante.

«Solo hablo de que Casemiro tuvo el coraje y la determinación de arremangarse y decir: ‘No, no me vas a avergonzar, no me vas a sacar así de este club después de lo que he hecho. Vámonos'».

Ferdinand también repasó los comentarios de Jamie Carragher sobre el centrocampista la temporada pasada. La leyenda del United criticó a Carragher el año pasado por sus comentarios «irrespetuosos» sobre Casemiro y volvió a expresar su desaprobación el lunes.

“Últimamente se parece al viejo Casemiro, y esto me recuerda lo que dijo Jamie Carragher sobre ‘deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti’”, recordó.

«Dije en ese momento que pensaba que era muy irrespetuoso hablar de un cinco veces ganador de la Liga de Campeones que tal vez simplemente esté atravesando un cambio en su enfoque del fútbol, ​​pasando por un momento en el que no lució bien. Los jugadores pierden la confianza, pierden su forma».

«A veces a los jugadores se les salen las piernas. Pero creo que la decisión fue demasiado temprana y pensé que era una gran falta de respeto hacia alguien que ha logrado tanto en este partido».