Casemiro podría prolongar la estancia del Manchester United, con una condición

Casemiro termina contrato al final de la temporada, pero podría terminar quedándose en Man Utd, pero solo si acepta un gran recorte salarial de alrededor de £ 300,000 por semana.

Se espera que Casemiro deje el Manchester United en el mercado de fichajes del próximo verano. (Imagen: (Foto de Matt McNulty/Getty Images))

Casemiro podría quedarse en el Manchester United después de esta temporada, pero sólo si acepta un recorte salarial significativo.

El internacional brasileño y cinco veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid es uno de los que más gana en el United, con un salario de alrededor de £300.000 a la semana.

El centrocampista termina contrato al final de esta temporada, aunque el United tiene la opción de ampliar su contrato por 12 meses más. Pero se dice que el United está intentando negociar una extensión para el jugador de 33 años en términos más bajos.

Casemiro se ha restablecido como una elección automática en el United con Ruben Amorim y comenzará la visita a su archirrival Liverpool el domingo cuando regrese la Premier League después del parón internacional.

Casemiro anotó en la victoria del United por 2-1 sobre el Chelsea, pero fue expulsado justo antes del descanso. (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

El United ha tenido la misión de reducir la masa salarial en los últimos años y Casemiro es uno de los jugadores que les gustaría reducir el salario si continúa la próxima temporada.

El mediocampo es el área prioritaria del equipo que el United busca fortalecer el próximo verano, con Carlos Baleba de Brighton y Adam Wharton de Crystal Palace entre los objetivos esperados.

Eso abriría la puerta para que Casemiro se fuera como agente libre, ya que clubes de su Brasil natal y la Saudi Pro League han expresado interés en ficharlo el próximo año.

Pero con el futuro de Kobbie Maintoo y Manuel Ugarte incierto, y ambos incapaces de formar parte del equipo de Amorim, podría surgir una situación en la que Casemiro, que podría empezar a hablar con clubes extranjeros a partir de enero, permanezca en Old Trafford.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Samuel Luckhurst Show y The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.