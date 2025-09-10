Casemiro muestra a True Man United Colors con una decisión importante para Man City Clash

Casemiro ha disparado una explicación clara al entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United antes de la confrontación de este fin de semana con los rivales Manchester City en el estadio Etihad.

Man Utd -Midfielder Casemiro fue reservado para Brasil contra Chile. (Imagen: Getty Images)

Casemiro ha subrayado su dedicación al Manchester United haciendo un regreso temprano de la ruptura internacional. El centrocampista fue llamado al último equipo brasileño para colisiones con Chile y Bolivia.

Después de que recogió una reserva contra Chile, no era elegible para aparecer en su segundo partido para el Selecao contra Bolivia. Pero en lugar de quedarse en América del Sur con sus compañeros de equipo internacionales, el jugador de 33 años decidió regresar a Manchester.

Según el Daily Mail, el mediocampista experimentado solicitó su lanzamiento temprano, para que pudiera volver a entrenar con United lo antes posible. Y ese será un gran impulso para el entrenador en jefe Ruben Amorim mientras intenta preparar su dirección para el Derby de Manchester de este fin de semana.

Casemiro ya se entiende que está de vuelta en Carrington. El brasileño, de 33 años, es un miembro importante del equipo de Amorim esta temporada, que comenzó en cada uno de los tres partidos de la Premier League del club.

Y el entrenador en jefe portugués ya ha estado lleno de elogios al ex hombre del Real Madrid por adaptarse a sus requisitos.

Hablando después de la derrota del día de apertura ante el Arsenal, Amorim dijo: «Creo que puedes verlo (mejorado mejorado).

«Es un hecho. Puedes verlo en los datos.

«Con confianza, a veces reaccionas un poco antes. Podías ver la reacción de algunos de nuestros jugadores por las segundas bolas, los duelos. Somos más fuertes, recuperamos nuestras posiciones más rápido.

«Recuerdo al menos dos veces cuando [Martin] Odegaard tenía la pelota, y se podía ver a nuestros jugadores correr a toda potencia. ¡Incluso Casemiro!

«Y él está a un ritmo diferente. Al final no podemos controlar los resultados. Pero tenemos que ver el juego por las pequeñas cosas que podemos hacer mejor.

«A veces no vamos a jugar, así como en el último juego. Pero la consistencia de los movimientos, la intensidad, las oportunidades, las carreras detrás. En todas estas pequeñas cosas tenemos que ser consistentes».

Mientras tanto, el gerente brasileño Carlo Ancelotti ha dejado sus sentimientos muy claros en el centrocampista. Durante el descanso internacional dijo: «Buscar un centrocampista con las características de Casemiro es imposible.

«No hay otro jugador brasileño que tenga las mismas características que Casemiro.

«Pero tenemos otros jugadores que pueden jugar con diferentes características en esa posición».

