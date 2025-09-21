Casemiro, Lisandro Martinez – Man United Lesions and Suspension Return fechas después de Chelsea

Últimas noticias de lesiones en el Manchester United con el último sobre Casemiro, Diogo Dalot y Lisandro Martínez después de la victoria de United sobre Chelsea en la Premier League

Casemiro fue enviado después de recibir dos tarjetas amarillas en la victoria de Man United sobre Chelsea. (Imagen: (Foto de Matt McNulty/Getty Images))

Ruben Amorim todavía tendrá algunas lesiones y problemas de selección que manejar después de la victoria del Manchester United sobre Chelsea.

United reclamó una victoria por 2-1 sobre Chelsea el sábado por la noche para regresar a las formas ganadoras en la Premier League. Objetivos de Bruno Fernandes y Casemiro todos los tres puntos para Amorim y Co. en Old Trafford.

Sin embargo, no todo fue una buena noticia para United, con Casemiro enviado después de recibir dos tarjetas amarillas durante la victoria sobre Chelsea. El mediocampista ahora operará una suspensión que puede llevar a Amorim en el futuro con un dolor de cabeza de selección.

Aquí, el Manchester Evening News Echa un vistazo y la lista de lesiones y suspensiones actuales de fechas de retorno unidas y potenciales.

Diogo dalot

Diogo Dalot está siendo dejado de lado con una lesión muscular que no lo ha mantenido disponible para los últimos dos juegos de United.

El respaldo también se perdió las recientes calificaciones de la Copa Mundial para Portugal cuando se retiró del equipo de su equipo nacional debido a la lesión.

Todavía es demasiado visto cuando Dalot regresa al equipo de la jornada, sin dar un período de tiempo exacto cuando las cosas están parcadas.

Fecha de devolución esperada: Desconocido

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez se ha recuperado de una lesión en la rodilla que sufrió la temporada pasada, obligando al defensor a someterse a una operación en febrero para someterse a una cirugía.

Martínez ha regresado al entrenamiento y gradualmente acumula su estado físico antes de un regreso al equipo de la jornada para United.

Actualmente no está claro cuándo Martínez estará disponible para United, sin una fecha de devolución si las cosas se encuentran.

Fecha de devolución esperada: Desconocido

Suspensiones

Casemiro

Casemiro fue enviado el sábado durante la victoria del United sobre Chelsea y ahora tendrá un encanto al margen.

Las dos cartas amarillas contra los londinenses significan que el brasileño cumplirá una prohibición de un partido que Casemiro forzará la colisión contra Brentford en la Premier League el próximo fin de semana.

Casemiro pudo regresar al equipo de la jornada para la luminaria de United contra Sunderland a principios del próximo mes.

Fecha de devolución esperada: Sunderland (H) – 4 de octubre

