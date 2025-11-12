Casemiro le ha dado al Man United una bola curva de transferencia antes de una decisión importante

El centrocampista defensivo del Manchester United Casemiro termina contrato al final de la temporada

El centrocampista del Manchester United Casemiro termina contrato al final de la temporada (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

El Manchester United está en un aprieto a la hora de decidir el futuro de Casemiro.

Por un lado, el brasileño ha conseguido convertirse en una parte integral del equipo de Rubén Amorim esta temporada. Hemos dicho una y otra vez que el United luce peor cuando el centrocampista no está en el campo.

Todo el crédito por esto es para Casemiro. La temporada pasada parecía que nunca volvería a un punto en el que pudiera rendir semana tras semana en la Premier League.

Y, sin embargo, aquí estamos siendo testigos de su renacimiento. Pero, por otro lado, el hombre de 33 años no rejuvenece. Es uno de los jugadores mejor pagados del United y eso en sí mismo es un problema. Los Rojos no tienen garantía de fútbol europeo la próxima temporada y se entiende que se muestran reacios a extender la estadía de Casemiro si no acepta un nuevo contrato en condiciones más bajas.

Dicho esto, faltan centrocampistas defensivos de buena calidad en el fútbol mundial que tengan estas habilidades, pero que tampoco cuesten una fortuna. United recibió una oferta de £100 millones por Carlos Baleba este verano, que es el mercado en el que deben operar los Rojos.

Se mire como se mire, es un dolor de cabeza para el United. El martes se añadió una nueva complicación tras la publicación de la entrevista de Casemiro con O Globo.

«El fútbol es mi vida, ¿verdad? Entonces es inevitable». [to continue]”, dijo cuando se le preguntó sobre su futuro más allá de esta temporada.

“Pero creo que mi esposa y mi familia quieren un tiempo para ellos, sí, soy de los que piensan que en la vida hay que tener un plan.

«Pero me gustan los objetivos a corto plazo. Por supuesto, es inevitable pensar en estar en buena forma para un Mundial, pero no puedes esperar estar en buena forma para el Mundial si no lo haces bien en el Manchester United».

Si lees entre líneas, parece que Casemiro quiere saber de una manera u otra próximamente cuál es su futuro tras esta temporada. Esto plantea un enigma para United.

United debe decidir si es digno de un nuevo contrato y esa decisión tendrá implicaciones de largo alcance para el futuro gasto en transferencias del United.