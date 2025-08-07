Carlos Baleba Signs, Decisión de Mason Mount, salida de £ 70 millones – Manchester United Dream Fieldfield

Últimas noticias del Manchester United mientras los Rojos exploran un movimiento para Carlos Baleba de Brighton

Carlos Baleba durante un juego en Brighton & Hove Albion (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Manchester United ve un posible movimiento de verano para Carlos Baleba de Brighton. El lado de Ruben Amorim está buscando un nuevo centrocampista central y Baleba, de 21 años, se ha convertido en un objetivo principal para esa posición.

El internacional de Camerún se ha ido a su contrato durante tres años y United se ha puesto en contacto con Brighton a través de intermediarios para explorar un traslado a Old Trafford. Se supone que los Rojos son los diversos Voorags y el interés se está construyendo en el ex hombre de Lille, lo que ha quedado impresionado desde su traslado a la Premier League en 2023.

Mientras tanto, Brighton no quiere venderlo hasta al menos el próximo verano. También hay un reconocimiento de que un cambio a United es quizás poco realista, especialmente si los Rojos llegan a un acuerdo sobre la línea para Benjamin Sesko de RB Leipzig.

A menos que United pueda asegurar una serie de ventas lucrativas, no se espera que puedan pagar un movimiento para Baleba este verano. Se dice que tiene una cláusula de liberación de £ 100 millones en su contrato de Brighton.

Pero si United puede vender una serie de jugadores y firmar a Baleba, completaría un centro del campo de ‘Dream’ para Amorim la próxima temporada. Baleba se introduciría en la formación 3-4-2-1 de Amorim en la posición No. 6.

Además de Baleba en el centro del campo central, Bruno sería Fernandes. Sí, el mejor y preferido papel en Portugal International es el NR más avanzado. 10, pero con los recién llegados que se utilizarían como los dos centrocampistas atacantes, con los recién llegados Cunha y Bryan Mbeumo, Fernandes caerá en una posición más profunda.

Un mediocampo dos de Baleba y Fernandes tienen el potencial de ser uno de los mejores de la Premier League, es decir. Para ellos, por lo tanto, Cunha y Mbeumo estarían con Sesko como el No. 9.

¿Cómo serían ese los otros centrocampistas en el equipo de United? Bueno, Casemiro y Manuel Ugarte deben almacenarse para una competencia muy necesaria, al igual que Mason Mount, que se puede usar en cualquier parte del centro del campo.

Sin embargo, para financiar un movimiento para Baleba, Kobbie Mainoo podría venderse. El jugador de 21 años no juega un papel claro en el sistema Amorim y United podría alcanzar alrededor de £ 70 millones para sus servicios.

Es un acuerdo que sería útil. United obtendría ganancias puras en un gran dinero y Mainoo tendría la oportunidad de usarse en otro lugar en un papel más adecuado, como Chelsea.

Toby Collyer es el otro centrocampista del primer equipo llamado en el equipo de United que no se menciona hasta ahora, pero que sería considerado como un respaldo y competencia en caso de que los Rojos reciban una serie de lesiones durante toda la temporada.

Dream United Central Midfield Pareing: Bruno Fernandes, Carlos Baleba

