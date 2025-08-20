Carlos Baleba Signs Alternative, Amorim Transfer Wish Counter – Dream Man United End to Window

Manchester United Transfer News mientras que Ruben Amorim se enfrenta a una carrera por el tiempo para fortalecer a su equipo en la ventana de transferencia

Ruben Amorim quiere mejorar su equipo del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United tiene menos de dos semanas hasta que se cierre la ventana de transferencia de verano y el equipo de Ruben Amorim aún puede hacerlo con una o dos nuevas sesiones de firma.

United ha trabajado de manera inteligente en la ventana hasta ahora y ha mejorado significativamente su ataque. La llegada de Benjamin Sesko a principios de este mes completó la línea de Amroim.

El delantero vino de RB Leipzig después de las sesiones de firma de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. La inversión de más de 200 millones de libras ha hecho a los Rojos una amenaza en la última tercera parte, pero hay otras posiciones que deben fortalecerse.

Los jugadores permanecen constantemente conectados a los movimientos a Old Trafford. Abajo, Deporte para hombres Mire qué pasos se necesitan para traer esta ventana de un bien a un sueño.

Está claro que mejorar el centro del campo es una de las principales prioridades para Amorim. Un movimiento para Carlos Baleba se ha quedado en silencio debido al precio inicial de £ 100 millones de Brighton & Hove Albion, pero un acuerdo para el internacional camerunés no se considera imposible.

Adam Wharton y Morten Hjulmand aparecen como alternativas, mientras que los movimientos para Ederson, Felix Nmecha y Eduardo Camavinga han sido arrestados. Se espera que la búsqueda del compañero perfecto para Bruno Fernandes juegue hasta la fecha límite del 1 de septiembre.

Adrien Rabiot Van Marsella es una opción comodín después de que anteriormente fue vinculado a un traslado a United. Después de salir de la Juventus, el francés se unió a Les Olympiens, pero después de haber chocado con su compañero de equipo Jonathan Rowe durante el fin de semana, estaría disponible.

Rabiot puede presentar el movimiento perfecto para United en un acuerdo de premio. El retraso en la venta de jugadores significa que el espacio para la maniobra en el mercado se limita a gastar muy bien en un nuevo centrocampista.

Marsella y el mediocampista de Francia Adrien Rabiot (Imagen: Getty Images)

La llegada de un nuevo guardián completaría la ventana de transferencia de United. La decisión de los amorimentos de no interpretar a Andre Onana contra la culpa del Arsenal y Altay Bayindir en el ganador solo ha prestado más atención a lo que le ha calificado a Gary Neville en la posición más difícil en el fútbol inglés.

Un movimiento para Emiliano Martínez se ha callado en las últimas semanas, pero Senne Lammens y Diogo Costa todavía se mencionan. Sin embargo, en un escenario de ensueño, la llegada de la tienda sería Gianluigi Donnarumma.

No es solo uno de los mejores guardianes del fútbol mundial a fondo de una victoria de la Liga de Campeones, Donnarumma está disponible para United que ha sido cazado por Luis Enrique. Firmarlo también vería que los Rojos están mejorando de Manchester City, de quien también se dice que es un movimiento para el italiano en la fila.

Se cree que la ciudad ha abierto conversaciones con Paris Saint-Germain, pero Football Italia ha afirmado que aún no hay que hacer el trabajo. Se afirma que PSG £ 40 millones desean para el tapón de tiro, pero eliminar sus salarios altos puede convencerlos de que reduzca su requisito.

Para que United pague ese reembolso, deben vender. Se espera que Alejandro Garnacho se vaya antes de que se cierre la ventana, al igual que Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia. La posible salida de Rasmus Hojlund también ayudará al club a recolectar fondos con al menos £ 100 millones.

