Según los informes, el Manchester United identificó el Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba como su objetivo principal en el centro del campo.

Los informes del miércoles afirmaron que los Rojos contactaron a sus rivales de la Premier League para aprender las condiciones de la posibilidad de un movimiento de verano. El atletismo ha afirmado que United ha dado su primer paso a través de intermediarios.

Hasta ahora, United ha firmado a dos nuevos atacantes este verano y acumuló un ritmo en su Strikeal para agregar un delantero. Se supone que Benjamin Sesko da preferencia a un traslado a Old Trafford sobre Newcastle con United que ofrece € 75 millones (£ 65.3 millones) más € 10 millones (£ 8.7 millones) en complementos.

Se espera que Jason Wilcox y Omar Barkrada sean prioritarios de un mediocampista. Aunque un acuerdo será difícil para Baleba, el centrocampista de 21 años es uno de los jugadores más buscados en Europa.

Sin embargo, al igual que Bryan Mbeumo, United tendrá que aceptar la perspectiva de estar sin Baleba para un máximo de seis juegos más adelante en la temporada cuando se une al lado de Ruben Amorim.

Se espera que Baleba, que se valore en 87 millones de euros (£ 75.9 millones) por el Observatorio de Fútbol de CIES, se convierta en miembro de Mbeumo y Andre Onana en la Copa Africana de Naciones a finales de año. El torneo comienza el 21 de diciembre y se extiende hasta el 18 de enero de 2026.

Camerún se encuentra en el Grupo F al lado de Ivory Coast, Gabón y Mozambique con luminarias los 24, 28 y 31 de diciembre. Si alcanzan la fase de eliminación a través del primer o segundo final, jugarán sus últimos 16 colisiones el 6 o 4 de enero.

Significa que si se llama a Baleba, ciertamente se perderá los partidos de la Premier League contra Aston Villa, Newcastle y Wolves. El progreso exterior estará ausente para el viaje a Leeds United el 3 de enero.

También pudo perderse el doble encabezado contra Burnley y Manchester City el 7 y el 17 de enero, dependiendo de hasta qué punto llegue un Camerún. Mbeumo, Onana, Amad y Noussair Mazraoui probablemente también juegan en el torneo.

20 de diciembre: Aston Villa (a)

27 de diciembre: Newcastle (H)

30 de diciembre: lobos (h)

3 de enero: Leeds United (a)

7 de enero: Burnley (a)

17 de enero: Man City (H)

