Carlos Baleba hace que Andre Onana transfiriera sentimientos cuando Man United Deal anuncia

Todas las últimas noticias del Manchester United, como Andre Onana, se unen a Trabzonspor en préstamo durante la temporada

Andre Onana llega para firmar para Trabzonspor Van Manchester United (Imagen: Esesar/Anadolu a través de Getty Images)

Carlos Baleba ha mostrado su apoyo a Andre Onana después de su traslado a Trabzonspor. El arquero de 29 años, que firmó el Manchester United del Inter de Milán por £ 47 millones en julio de 2023, se unió al atuendo turco en préstamo para la temporada.

Onana se perdió el primer fin de semana de la nueva temporada de la Premier League debido a una lesión en los isquiotibiales. Altay Bayindir, quien reemplazó al internacional de Camerún entre los palos, fue fuertemente investigado por su actuación durante la derrota por 1-0 de los Rojos contra el Arsenal en Old Trafford.

A pesar de una exhibición inestable, Ruben Amorim se negó a darle a Onana otra oportunidad en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, el jefe portugués seleccionó al camerunés para la colisión de United contra Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao.

Onana apenas se cubrió de gloria cuando los Rojos perdieron 14-13 en penaltis en Blundell Park. Con Amorim que quería traer un nuevo arquero, United Senne Lammens de Royal Amwerp firmó el día de la fecha límite por £ 18 millones.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Después de que no habían atraído mucho interés en las cinco mejores competiciones de Europa, los Rojos finalmente lograron encontrar un nuevo club para el camerunés. En el penúltimo día de la ventana de transferencia turca Trabzonspor la firma de Onana.

El Manchester Evening News Comprende que los campeones de Süper Lig de 2021/22 han acordado pagar completamente por su salario. Onana también recibe un aumento salarial debido a la tasa impositiva del 20 por ciento para los jugadores en Turquía.

Trabzonspor anunció el préstamo del guardián el jueves por la noche, enyesando artículos en las redes sociales. En Instagram, Trabzonspor respalda su anuncio: «Otra aventura, otro desafío. Bienvenido al equipo de la ciudad más grande del mundo, Andre Onana!»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

El atuendo turco también participaba en una tendencia en las redes sociales, que ha eclipsado medio millón de me gusta. El camerunés cambió el fondo de pantalla en su teléfono desde la insignia Unida en la insignia Claret y Blue, con la canción ‘Oh Nanana’ de Bonde R300 que se reproduce en el fondo.

Unos momentos después, Trabzonspor subió fotos de la sesión de fotos de Onana, que llamó la atención de sus antiguos compañeros de equipo. Rasmus Hojlund, quien recientemente también lanzó United, Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee y ‘le gustó’ The Post.

Al igual que Baleba, que estaba fuertemente conectado con una mudanza a Old Trafford en el verano. El Manchester Evening News Comprende que United preguntó sobre la disponibilidad del centrocampista de Brighton y que fueron citados alrededor de £ 100 millones por su firma.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Después de haber gastado £ 215 millones en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Diego Leon y Lammens, los Rojos tuvieron dificultades para justificar tal inversión financieramente. También se entiende que United no consideró fortalecer su centro del campo como una prioridad, de ahí el marco de selección de llegada tres.