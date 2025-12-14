Carlos Baleba finalmente rompe el silencio sobre el interés de transferencia del Man United mientras el precio de venta cambia

El Manchester United estaba interesado en una transferencia de verano para el centrocampista del Brighton Carlos Baleba, pero el camerunés finalmente se quedó con los Seagulls.

Carlos Baleba en acción con el Brighton ante el Liverpool (Imagen: Getty Images)

Carlos Baleba ha hablado de las especulaciones sobre un posible fichaje por el Manchester United que han afectado a su forma esta temporada. El centrocampista de Brighton & Hove Albion estuvo vinculado con un movimiento de £ 100 millones a Old Trafford durante la ventana de transferencia de verano después de impresionar para el equipo de Fabian Hurzeler en la temporada 2024/25.

Sin embargo, el United no le fichó y Baleba se quedó en el Amex Stadium. Desde que se cerró la ventana, el internacional camerunés ha disputado 15 partidos con los Seagulls. Aunque Baleba ha estado casi siempre presente en el Brighton XI, no ha estado en su mejor momento esta temporada.

Eso ha llevado a algunos, incluidos los seguidores de Brighton, a preguntarse si las especulaciones sobre transferencias han afectado su forma con la camiseta de los Seagulls esta temporada.

Cuando se le preguntó al respecto, Baleba dijo a Sky Sports el domingo: «No creo que me haya afectado negativamente, pero había mucha presión sobre mí. Cuando comencé esta temporada quería mostrar las mismas actuaciones que la temporada pasada».

«Cada día trato de trabajar duro y volver a mi nivel. ¿Me he presionado demasiado? Sí, creo que sí, pero creo que es bueno. Es bueno para mí, porque ahora tengo que superar este período un tanto estresante, volver a subirme al caballo y seguir trabajando duro».

Carlos Baleba ha tenido problemas con la consistencia para Brighton esta temporada (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

A pesar de su forma mixta esta temporada, a Baleba se le ha vuelto a vincular con un traslado a Old Trafford en enero, mientras el United busca fortalecerse en el medio del parque. El United estaba desesperado por reforzar esa parte del campo este verano, pero inevitablemente fracasó, dejando a Rubén Amorim con las mismas opciones.

Aunque Brighton se mostró reacio a vender a Baleba, valorándolo en £100 millones, se informa que la posición del club sobre una posible salida ha cambiado desde el verano. Sacha Tavolieri de Sky Sports afirmó a principios de este mes que ahora podrían considerar una oferta por valor de 85 millones de euros (74,3 millones de libras esterlinas).

Aún mejor noticia para United y Amorim es que Baleba prefiere unirse al United antes que al Bayern de Múnich. Según los informes, los campeones alemanes están considerando su propia opción por el camerunés en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Leon Goretzka.

Además de Baleba, el United también busca a Adam Wharton del Crystal Palace, pero varios rivales de la Premier League también están siguiendo al excentrocampista del Blackburn Rovers. Elliot Anderson también se ha convertido en un objetivo potencial para el equipo de Amorim, pero Nottingham Forest rechazará cualquier intento de fichar al internacional inglés en enero.

Man United ofrece un 65% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios precios Equipo Compra la oferta aquí Kitbag ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 65% de descuento en artículos seleccionados.

Si el United no logra fichar al menos a uno, si no dos, mediocampistas el próximo mes, se espera que afecte las esperanzas de Kobbie Mainoo de salir en enero. El jugador de 20 años está ansioso por dejar el United para tener más tiempo de juego, y el Napoli está entre los interesados ​​en ficharlo, aunque los Rojos no están dispuestos a vender y prefieren una cesión.

El United volverá a la acción en el campo el lunes cuando reciba al Bournemouth. Los Rojos ascenderán al quinto puesto de la Premier League si logran vencer a los Cherries en Old Trafford.