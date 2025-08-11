Manchester United está vinculado a un movimiento de verano para Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba, mientras que Ruben Amorim quiere fortalecer su centro del campo

Brighton & Hove Albion -Midfender Carlos Baleba parece haber enviado un mensaje sutil al Manchester United en las redes sociales (Imagen: Getty Images)

Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba continúa conectando a un movimiento de verano al Manchester United.

Atletismo Afirmar que United está interesado en Baleba, ya que el jefe de los Rojos, Ruben Amorim, busca refuerzos en el centro del campo. Se ha informado que el club contactó a las gaviotas a través de intermediarios para discutir posibles condiciones para una transferencia.

Baleba, que ha estado en su contrato durante tres años, es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores en su posición y ha entrado en Moises Caicedo en el centro del campo de Brighton. Sin embargo, vale la pena señalar que se dice que Brighton quiere mantener al Camerún Internacional durante al menos un año y, según los informes, alcanza un precio de £ 100 millones.

Pero el jugador de 21 años parece haber enviado un mensaje sutil al último mensaje de Yoro de United Yoro sobre Instagram. La pareja son buenos amigos, que jugaron a 1 lado Lille juntos en la liga francesa antes de que Baleba se fuera para unirse a las gaviotas en 2023.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

El director de Brighton, Paul Barber, ha jugado especulaciones de que los Rojos han estado en contacto sobre la posibilidad de firmar a Baleba.

«Tenemos un gran talento, siempre habrá interés en nuestros jugadores», dijo Barber. Manchester United no ha tenido ningún contacto conmigo. Desde ese punto de vista, la especulación es especulación.

«Siempre trataremos de asegurarnos de vender a nuestros mejores jugadores en el momento adecuado, no solo para el jugador, sino para nosotros. Si hacemos eso con un jugador, es con el objetivo de dejar a Fabian con un equipo competitivo, pase lo que pase. No queremos vender a nuestros mejores jugadores.

«Carlos es un talento fantástico que tiene durante muchos años para él.

«Esperamos que esté aquí durante muchos años. Pero es algo que, como siempre, es subjetivo para la dinámica del mundo del fútbol que no siempre es predecible».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.