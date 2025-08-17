Carlos Baleba emite un nuevo mensaje después de actualizar el Manchester United y £ 120 millones de reclamos

El nuevo hombre UTD Transfer News mientras todavía están vinculados a un golpe a Brighton Carlos Baleba.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Gareth Fuller/PA -Wire)

La estrella de Brighton, Carlos Baleba, publicó un mensaje después de estar vinculado a un traslado al Manchester United.

United se le atribuye el interés en firmar a Baleba este verano, mientras que quieren fortalecer sus opciones en el centro del campo antes de que se cierre la ventana de transferencia. Las gaviotas apreciarían a Baleba en más de £ 100 millones e incluso hay algunas sugerencias de que un precio puede estar más cerca de £ 120 millones.

Sin embargo, un informe en atletismo recientemente afirmó que United ya no seguía un acuerdo este verano para firmar a Baleba. Sin embargo, el centrocampista de 21 años continuará asociado con una gran mudanza a Old Trafford, incluso si una posible transferencia probablemente no tendrá lugar hasta el próximo año.

En medio de la especulación, Baleba fue a las redes sociales para publicar un mensaje a sus 195,000 seguidores en Instagram. La estrella de las Gaviotas publicó algunas fotos de sí mismo el sábado durante el sorteo 1-1 de Brighton con Fulham.

«Solo yo hago lo que más me gusta. Fue divertido jugar en casa con los chicos», escribió Baleba en el título en su publicación, que ha recibido más de 10,000 me gusta.

«Nada nuevo aquí, solo mi número y un corte de pelo».

Baleba ha recibido un nuevo número de escuadrón esta temporada en Brighton. El mediocampista llevaba el no. 20 último término y ahora ha recibido el número 17 para usar para las gaviotas este término.

United ya ha estado trabajando en el mercado de transferencias este verano con Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo se mudan a Old Trafford. Todavía se ve por ver si United aún intentará firmar un nuevo centrocampista en medio de las noticias de que una medida para Baleba no será posible antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

