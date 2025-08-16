Carlos Baleba dispara un mensaje claro mientras la decisión de Manchester United ha llegado a la transferencia

Man Utd sigue interesado en firmar a Carlos Baleba de Brighton, pero un acuerdo este verano se considera poco probable.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

El mediocampista de Brighton, Carlos Baleba, ha insinuado que generalmente es para él, a pesar del interés bien publicado en su firma de Manchester United.

Las noticias de la tarde de Manchester El viernes, es poco probable que United cierre un acuerdo para Baleba antes de que la ventana de transferencia cierre el lunes 1 de septiembre. Está claro que Brighton quiere al menos £ 100 millones para el camerunés, porque quieren repetir la compañía de que Moises vio a Caicedo dejar atrás para Chelsea.

Aunque United no está buscando el trato este verano, todavía están interesados en Baleba y están abiertos a su interés en una mudanza el próximo verano. En medio de esta decisión, Baleba regresó a las redes sociales el viernes para compartir una foto de sí misma que entrena con Brighton.

El claro mensaje de Baleba es que es solo para él, mientras se prepara para el primer partido de las gaviotas contra Fulham. Esa fue también la impresión de la entrevista previa al partido de Brighton, Fabian Hurzeler, cuando fue interrogado sobre el futuro de su centrocampista central.

«Muy, entero, muy seguro [he will stay]»Hurzeler respondió». Es solo mi convicción.

«No vi ningún cambio en él. Solo se cambió el cabello, ese fue el único cambio que ha hecho en las últimas dos semanas.

Carlos Baleba compartió una actualización del área de capacitación en las redes sociales.

«Pero en general parece estar en un lugar realmente bueno. Lo disfruta con sus compañeros de equipo.

«Le gusta ser un jugador de Brighton. Está muy agradecido de haber hecho el progreso que ha logrado la temporada pasada.

«No he visto un gran cambio. Es una opción para comenzar para mañana [Saturday]. «

Como se mencionó, United ahora tiene hasta el lunes 1 de septiembre para agregar su equipo a más jugadores. Después de eso, la ventana se cerrará y United solo puede firmar agentes libres hasta que el mercado se reabriera en enero.

