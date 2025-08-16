Carlos Baleba decidió en medio de Man United Transfer Stance

Last Manchester United Transfer News mientras Brighton y Hove Albion toman una decisión sobre Carlos Baleba para su partido de la Premier League contra Fulham el sábado

Carlos Baleba es un objetivo de transferencia para el Manchester United (Imagen: Steve Bardens/Getty Images)

Carlos Baleba fue mencionado en la primera alineación inicial de Brighton desde la temporada de la Premier League después de enlaces al Manchester United durante la ventana de transferencia de verano.

El jugador de 21 años jugó la temporada pasada en 34 de 38 partidos de la Premier League para las Gaviotas. Se entiende que Baleba es apreciado al menos £ 100 millones porque esperan repetir la compañía que Moises Caicedo vio mudarse al Chelsea hace dos veranos.

Entonces el Manchester Evening News Informó que aunque United está interesado, es poco probable que sigan un acuerdo para el camerunés antes de que la ventana de transferencia se cierre el 1 de septiembre.

Después de haber gastado casi £ 200 millones en el trío atacante de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, United estaría dispuesto a posponer la persecución de un acuerdo hasta el próximo año.

Entonces, como de costumbre, es para la estrella del centro del campo y su club actual, Brighton, quien comienza su campaña de la Premier League en Fulham el sábado a las 3 p.m. Baleba se perdió tres juegos previos a la temporada debido a una lesión, pero se ha adherido a encajar lo suficiente como para regresar antes del comienzo de la temporada.

Comienza en un centro del campo defensivo del centro del campo dos junto a Yasin Ayari, quien ocupa el lugar de Diego Gómez, quien comenzó la nueva temporada anterior de la Zeemeeuw contra Wolfsburg.

Brighton -Baas Fabian Hurzeler se le pidió a Baleba e interés de transferencia externa antes del juego.

«Muy, entero, muy seguro (se quedará)», dijo el gerente a los medios que asistieron a su conferencia de prensa y agregó: «Es solo mi condena.

«No vi ningún cambio en él. ¡Solo se cambió el cabello, ese fue el único cambio que ha hecho en las últimas dos semanas!

«Pero en general parece estar en un lugar realmente bueno. Lo disfruta con sus compañeros de equipo. Disfruta ser un jugador de Brighton.

«Está muy agradecido de haber hecho el progreso que ha logrado la temporada pasada. No he visto un gran cambio. Es una opción para comenzar mañana».

El propio Baleba sugirió que estaba concentrado y se puso una foto de sí mismo en el entrenamiento con su club actual en la construcción del primer fin de semana de la Premier League.

