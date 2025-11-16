Carlos Baleba comparte críptico mensaje tras comentar sobre el traspaso del Manchester United

El Manchester United todavía está vinculado con el centrocampista del Brighton Carlos Baleba, de 21 años, después de que un movimiento de verano no se concretara.

El centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, estuvo fuertemente vinculado con un traslado al Manchester United en la ventana de transferencia de verano. (Imagen: Foto de Alex Pantling/Getty Images)

El centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, compartió un mensaje críptico en las redes sociales en medio de vínculos de transferencia en curso con el Manchester United.

El jugador de 21 años estaba fuertemente inclinado a mudarse a Old Trafford durante la ventana de transferencias de verano, aunque los informes generalizados de interés nunca llevaron a una oferta formal. La tarifa requerida para incitar al Brighton a reconsiderar su firme postura de «no estar en venta» fue simplemente demasiado alta en un verano ya marcado por fuertes gastos por parte de los Diablos Rojos.

Si bien fortalecer el mediocampo es sin duda una prioridad clave para el progreso del United y Rubén Amorim -a pesar del resurgimiento de Casemiro en lo que va de temporada- es una tarea que efectivamente se ha pospuesto a medida que se acerca rápidamente la ventana de transferencias de enero.

A pesar de los vínculos con Baleba, el United centró sus actividades de verano en refuerzos ofensivos, con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko llegando por un total de más de £200 millones. Sin embargo, los vínculos con el compañero de Mbeumo en Camerún no se han desvanecido y aún podría presentarse una oportunidad en el futuro.

Esta temporada, Baleba ha disputado 14 partidos en todas las competiciones con el Brighton de Fabian Hurzeler, pero aún no ha marcado ni asistido en lo que ha sido un comienzo de temporada relativamente lento. Los Seagulls se encuentran actualmente en la mitad de la tabla en el puesto 16 con 16 puntos en sus 11 partidos hasta el momento.

Camerún tuvo una salida decepcionante en la clasificación para el Mundial esta semana: una derrota por 1-0 contra la República Democrática del Congo en la semifinal del repechaje. Baleba, que había visto una tarjeta amarilla en la primera mitad del partido en Marruecos, fue sustituido en el descanso antes de que su equipo consiguiera el gol tardío del congoleño Chancel Mbemba.

Desde entonces, el jugador recurrió a Instagram con un mensaje directo. Volvió a compartir una foto del excompañero de Brighton, Joao Pedro, ahora en el Chelsea, rival de la Premier League, acompañada de la leyenda: «No intentes apresurar lo que Dios necesita tiempo para preparar».

Historia de Instagram de Carlos Baleba (Imagen: Instagram)

El joven centrocampista se unió al Brighton procedente del Lille de la Ligue 1 por £ 23 millones en el verano de 2023, tras el traslado de Moisés Caicedo del Amex al Chelsea. Tiene contrato con Brighton hasta 2028, con opción de extenderlo hasta 2029, lo que significa que el club ya no tendrá ninguna presión para vender a uno de sus jugadores clave en el corto plazo.

A principios de esta temporada, Hurzeler habló sobre el comienzo de temporada desigual de Baleba y admitió que los vínculos de verano con el United pueden haber influido en su caída en la forma. «Ciertamente, si un niño lee que hay interés del Manchester United por una oferta muy, muy grande, puede afectarlo profundamente», dijo el jefe de la Premier League en una conferencia de prensa en septiembre.

«Eso también es parte del desarrollo: entender que si juegas bien, habrá una gran oferta, vendrá un gran club que lo querrá.

«Pero luego sigue presionando, sé humilde, quédate aquí en Brighton e intenta dar el siguiente paso con el equipo. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él, y es por eso que no puedo darte una respuesta clara sobre si realmente le afectó o no».

