El Manchester United se interesa por el centrocampista del Brighton & Hove Albion Carlos Baleba desde el verano pasado

Carlos Baleba sigue vinculado con un fichaje por el Manchester United (Imagen: (Crystal Pix/MB Media/Getty Images))

El Manchester United ha explorado las condiciones para fichar a Carlos Baleba procedente del Brighton & Hove Albion este mes, pero no se espera que se llegue a un acuerdo. Así lo informa Sky Sports, que informa que los Seagulls están ansiosos por retener al centrocampista al menos hasta el verano.

Baleba, que actualmente está impresionando con Camerún en la AFCON, y el United están interesados ​​en él desde el verano pasado. United gastó mucho dinero durante la ventana de transferencias de verano más reciente, pero parece que la gran ola de gastos de los Rojos bajo el mando de Ruben Amorim aún no ha terminado.

Amorim quiere refuerzos en el centro del campo como su primera prioridad para reconstruir su plantilla. Elliot Anderson y Baleba, del Nottingham Forest, son objetivos, pero el ex entrenador del United, René Meulensteen, le dijo a su antiguo club que la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, debería ser su principal objetivo el próximo verano.

«Soy un gran admirador de Wharton; creo que debería ser la prioridad número uno para el United el próximo verano», dijo el holandés a través de BestNewBingoSites.

«Sería el jugador perfecto para incorporar a su plantilla, pero no creo que el movimiento sea posible hasta el próximo verano. Tiene unos pies fantásticos y es un jugador eficaz y eficiente».

«Siempre mira hacia adelante cuando tiene el balón, lo cual es un rasgo de gran calidad como mediocampista. Es excelente en espacios pequeños cuando se cierra rápidamente, y siempre rompe las líneas para encontrar a sus compañeros no marcados».

«Su rango de pases es insuperable, y tiene experiencia en la Premier League al haber jugado en la misma formación que Amorim en el Man United. Es una obviedad para el United fichar a Wharton el próximo verano».

Adam Wharton ha sido vinculado con un paso del Crystal Palace al Manchester United (Imagen: (Sebastian Frej/Getty Images))

Mientras tanto, el técnico de los Rojos, Amorim, sugirió el viernes por la tarde que no habrá refuerzos importantes este mes. Dijo: “La ventana de transferencia no cambiará.

«No estamos teniendo ninguna discusión en este momento para hacer cambios en la plantilla. Hay un proceso, hay una idea que continuará».

«Estamos cerca de las plazas de la Liga de Campeones, pero también estamos cerca de los ocho equipos que nos siguen, así que centrémonos en el próximo partido. Exactamente eso. Nuestro objetivo es ganar el próximo partido».

