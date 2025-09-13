Carlos Baleba a Manchester United Transfer Twist mientras Brighton confirma la partida clave

Las últimas noticias sobre la transferencia del Manchester United mientras continúan siguiendo a Carlos Baleba detrás de escena.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Brighton & Hove Albion ha confirmado que se han despedido del director técnico David Weir, mientras que el Manchester United continúa pensando en un enfoque propuesto para Carlos Baleba.

Weir, que trabajó en el acuerdo de la sala de atrás en Rangers, Aston Villa y Brentford, se unió a las gaviotas como gerente de préstamos en 2018. Después de haber ocupado ese puesto durante cuatro años, la externación de ex Schotland se convirtió en asistente técnico durante casi medio año antes de que finalmente asumiera el papel de director técnico.

Sus tareas más importantes en el club fueron supervisar el reclutamiento de jugadores y fue en parte responsable de Brighton, quien firmó a Baleba en 2023. Sin embargo, en un comunicado, Tony Bloom explicó en un comunicado de que el propietario de Brighton, Tony Bloom, estaba buscando en una nueva dirección.

«David sirvió bien a nuestro club, pero ahora queremos renovar nuestra área técnica con un nuevo liderazgo y dirección», dijo Bloom. «Quiero agradecer a David por todo lo que hizo por nosotros y desearle bien para el futuro».

Paul Barber, CEO de Brighton, agregó: «He disfrutado mucho trabajando con David durante los últimos ocho años y aprecié su apoyo y trabajo duro durante este período. Le deseo a David lo mejor en el futuro».

La partida de Weir significa un cambio dentro del departamento de reclutamiento de Brighton, que puede cambiar la forma en que United Enfoque podría llevar a Baleba a Old Trafford. En esta etapa no hay signos de que la producción de Weir pueda interrumpir los planes de los Rojos, pero puede llevar a que las gaviotas tengan una posición aún más difícil en las negociaciones sobre la transferencia.

Durante la ventana de transferencia de verano, United fue citado como un ojeroso £ 100 millones para firmar a Baleba, que era incomprensible debido al dinero que ya habían gastado en jugadores. Las noticias de la tarde de Manchester Entendiendo que United estaba relajado acerca de perderse al joven de 21 años porque estaban dispuestos a esperar hasta 2026 para cerrar un trato si es necesario.

Hasta ahora, Baleba ha continuado su progreso, comenzando en las tres competiciones de la Premier League antes del descanso internacional. Adam Wharton de Crystal Palace y Elliot Anderson de Nottingham Forest también se han asociado con United en las últimas semanas, porque están comenzando a planificar la ventana de transferencia de enero y exterior.

