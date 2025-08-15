Carlos Baleba a Manchester United Transfer Path excluido oficialmente según lo confirmado el acuerdo confirmado

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United, como se sugirió que el joven centrocampista podría usarse en un posible acuerdo de intercambio con Brighton.

Manchester United muestra un interés de transferencia en Brighton y Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba. (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United no usará el mediocampista Toby Collyer este verano como parte de un acuerdo de intercambio con Brighton y Hove Albion para Carlos Baleba, donde el joven en el Campeonato West Bromwich Albion está prestado.

United mostrará interés en Baleba este verano, mientras que Ruben Amorim quiere fortalecer sus opciones en el centro del campo. Sin embargo, Brighton apreciaría al jugador alrededor de £ 100 millones.

Aunque United no se rindió al completar la firma antes de que la ventana esté cerrada, las fuentes senior admiten que es poco probable que un acuerdo sea si las cosas se encuentran. United podría volver a ver la transferencia el próximo año.

La semana pasada se sugirió que United podría tratar de reducir el precio de venta al incluir a Collyer en un acuerdo con Brighton. Collyer llegó a través de los equipos juveniles en Brighton antes de mudarse a Old Trafford en 2022.

Sin embargo, según lo informado por Manchester Evening News, el club no fue tomado en consideración. La opción ahora se ha eliminado por completo de la tabla.

El viernes se confirmó que Collyer se unió al campeonato a un préstamo de temporada en West Bromwich Albion. Estará disponible para debutar para el club este fin de semana en el sábado a las 12.30 pm contra Wrexham.

Hablando sobre su cambio temporal a los Hawthorns, Collyer le dijo al sitio web del club: «Hablé con el Gaffer Ryan Mason y tuve una muy buena primera impresión de él».

«Albion parece ser el lugar correcto y el entorno adecuado para mí y espero jugar lo más posible. Esta es una gran oportunidad para ayudar al equipo y llevar mi juego al siguiente nivel del que estoy realmente entusiasmado».

El jugador de 21 años ha realizado 13 actuaciones del primer equipo para United con seis de los que ingresan a la Premier League. Los seis juegos de la liga llegaron durante la temporada anterior, con otros cuatro conciertos en la Europa League.

